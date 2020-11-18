iPhone 12 mini los toestel prijzen vergelijken

8.0
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 12 mini
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 12 mini los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 12 mini is verkrijgbaar met 64GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren donkerblauw, paars, rood, wit en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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NieuwRefurbished vanaf € 149,00
Apple iPhone 12 mini
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 599,95
2 jaar garantie
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5
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5d
Apple iPhone 12 mini
Apple iPhone 12 mini
256 GB5G
€ 848,95
2 jaar garantie
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5
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iPhone 12 Mini prijs in Nederland

13 oktober 2020 is de iPhone 12 Mini officieel gepresenteerd. Dit gebeurde tegelijk met drie andere iPhones: de iPhone 12, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max.

De adviesprijzen van de iPhone 12 Mini zijn:

  • 64GB: 809 euro
  • 128GB: 859 euro
  • 256GB: 979 euro

iPhone 12 Mini los kopen: hier moet je op letten

Van plan om een iPhone los te kopen? Check de volgende punten:

  • Opslag: Kies altijd een variant van de iPhone Mini dat voldoende opslag heeft. Het geheugen is namelijk niet uit te breiden met een geheugenkaartje.
  • Garantie: In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Kies een extra verzekering van je toestel met AppleCare+, zo is je iPhone ook verzekerd tegen val-, stoot- en waterschade.
  • Beschikbaarheid: De meeste bekende (web)winkels in Nederland zullen de iPhone 12 Mini verkopen. Belangrijk hierbij is om te letten op de levertijd. Dit kan per winkel verschillen in verband met de beperkte voorraad net na lancering.

Als los toestel of met een abonnement?

Je kunt de iPhone 12 Mini als los toestel kopen. Je krijgt dan geen BKR-registratie omdat je geen lening afsluit. Daarbij houd je de maandelijkse kosten laag met een sim only-abonnement. Als je de iPhone 12 Mini met abonnement afsluit betaal je maandelijks meer en heb je een grote kans dat je een BKR-registratie krijgt. Het voordeel is wel dat je je toestel in termijnen afbetaalt en dus geen groot bedrag in één keer af moet rekenen. Wil je geen BKR dan kan jeer voor kiezen om het toestel in één keer af te betalen.

Kooptip: de iPhone 12 mini in combinatie met een abonnement is bijna altijd goedkoper dan een losse telefoon + sim only. Check de iPhone 12 mini abonnement vergelijker voor alle actuele prijzen en ontdek zelf hoeveel je kan besparen.

Of toch liever de iPhone 12?

De iPhone 12 of iPhone 12 Mini vallen beide onder het ”mid-range-aanbod” van Apple. Je betaalt voor de iPhone 12 van 64GB 909 euro, voor de mini is dit 809 euro. Ben je meer geïnteresseerd in een luxere variant met een groter scherm en betere camera’s? Dan is de iPhone 12 Pro of Pro Max wellicht iets voor jou.

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