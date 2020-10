iPhone 12 review: de nieuwe standaard legt de lat ongelofelijk hoog

De iPhone 12 is dit jaar zo goed dat hij bijna de duurdere Pro-versie overbodig maakt. In onze iPhone 12 review lees je alles over het volgende hoofdstuk in het verhaal van Apples smartphone.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 review: wat zit er in de doos?

Laten we meteen met Apples controversiële beslissing beginnen: er zitten vanaf dit jaar geen EarPods en oplader meer in de doos van de iPhone 12. Volgens Apple zouden veel mensen al een iPhone-adapter hebben, waardoor al die extra accessoires vooral een belasting zijn voor het milieu.

Om de pijn te verzachten heeft het bedrijf de EarPods goedkoper gemaakt en zit er een usb-c-naar-Lightning-kabel in de doos. Omdat usb-c de huidige standaard is, zullen veel mensen al een adapter hebben liggen waar ze dit kabeltje in kunnen stoppen.

Design: de mooiste iPhone tot nu toe

Gelukkig valt er vooral iets anders op als je de verpakking openmaakt: het gloednieuwe design dat de iPhone 12 introduceert. Apple grijpt terug naar de iPhone 5s met een hoekiger ontwerp, dat ook doet denken aan de iPad Pro. Dat zorgt voor een fris uiterlijk dat zich direct onderscheidt van alle iPhones die sinds de iPhone X zijn uitgekomen.

Het toestel is bovendien net wat dunner dan zijn voorganger. Dat is goed nieuws, want hoewel het schermformaat net zo groot is, is het toestel toch wat kleiner dan de iPhone 11. Hierdoor ligt de iPhone 12 heerlijk in de hand. Wat ons betreft maakt dit alles de iPhone 12 de mooiste iPhone tot nu toe, al is dat natuurlijk persoonlijk.

Oled-scherm komt beeldkwaliteit en design ten goede

Een belangrijke reden voor dit indrukwekkende design is het nieuwe scherm. De iPhone 12 is de eerste ‘instap-iPhone’ die uitgerust is met een oled-display en dat zie je meteen. Het lcd-display waar de iPhone XR en iPhone 11 het mee moesten doen is verleden tijd: de iPhone 12 heeft voortaan (bijna) net zo’n goed scherm als de Pro-modellen.

Dit merk je op meerdere vlakken: het Super Retina XDR-oled-scherm van Apple heeft een bredere kleurweergave, diepere zwarttinten en hoger contrast. Een bijkomend voordeel is dat oled-panelen beter buigbaar zijn. Daardoor zijn de schermranden van de iPhone 12 een stuk smaller dan die van de iPhone 11. Het nieuwe display komt daarmee het volledige design van de iPhone 12 ten goede.

Het scherm moet bovendien extra stevig zijn dankzij het ‘keramisch schild’; een steviger glas dat tot vier keer beter bestand is tegen vallen, krassen en stoten. Een goed teken, aangezien de iPhone 11-modellen vorig jaar juist krasgevoeliger dan ooit leken.

Bovenin dit indrukwekkende nieuwe scherm word je nog wel steeds aangekeken door een flinke notch. In deze uitsnede zit de Face ID-camera verwerkt. Hoewel je er snel aan bent gewend, vragen we ons wel af of Apple de uitsnede in ieder geval niet wat kleiner had kunnen maken.

Camera wordt vooral slimmer

De camera is ten opzichte van vorig jaar grotendeels hetzelfde gebleven. De iPhone 12 heeft twee cameralenzen op de achterkant: een 12 megapixel-groothoeklens en 12 megapixel-ultragroothoeklens. Als je foto’s van de iPhone 11 en iPhone 12 naast elkaar legt, is de kwaliteit lastig van elkaar te onderscheiden, maar dat is niet direct een minpunt. De iPhone 12 maakt schitterende foto’s, zelfs in het donker dankzij de Nachtmodus, die dit jaar verder is verbeterd.

De foto’s brengen kleuren realistisch en natuurgetrouw in beeld en met de portretstand maak je schitterende foto’s van personen. Dat maakt de iPhone 12 camera erg veelzijdig en toegankelijk tegelijk: er zijn tal van apps en opties om in te duiken, maar de iPhone kan dit gepriegel in de instellingen ook uit handen nemen en je zelfstandig de optimale foto of video voorschotelen.

Zeker op videogebied vergroot Apple dit jaar zijn voorsprong op de concurrentie. De iPhone 12 is de eerste smartphone die Dolby Vision ondersteunt, een nieuwe videostandaard die dankzij 4K en hdr je filmpjes er nog kleurrijker uit laat zien.

De 12 megapixel-frontcamera van de iPhone 12 is er tot slot meer op vooruit gegaan dan de camera’s op de achterkant: deze ondersteunt nu ook de Nachtmodus. Dat zorgt voor veel betere selfies in donkere omgevingen, waarbij kiekjes helder en scherp ogen.

MagSafe: Apples onzichtbare troef

Een verbetering die je niet direct ziet is MagSafe. Deze nieuwe magnetische aansluiting maakt een hele serie aan nieuwe accessoires mogelijk. Door een magneet en nfc-chip in de achterkant van de iPhone te stoppen, kun je het toestel ‘vastplakken’ aan accessoires die ook een MagSafe-magneet hebben. Dankzij nfc ‘weet’ je iPhone welk accessoire ermee gekoppeld wordt, zodat je scherm bijvoorbeeld even rood wordt als je er een rood MagSafe-hoesje opklikt.

Apple heeft al wat hoesjes uitgebracht die de magneet ondersteunen en ook een speciale MagSafe-oplader. Deze lader klikt op een optimale plaats vast om de draadloze oplaadsnelheid te optimaliseren. De oplaadspoelen worden zo op de best mogelijke plek gebruikt. Een slimme uitvinding die draadloos laden weer net iets gemakkelijker maakt.

Bovendien is de MagSafe-lader met een capaciteit van 15 Watt de snelste draadloze lader die je voor een iPhone kunt kopen. Het probleem is alleen dat dit nog steeds veel trager is dan opladen met een snoertje. De MagSafe-lader ligt nu op mijn nachtkastje, waarbij het dus eigenlijk weinig uitmaakt hoe snel de accu weer bijgevuld wordt.

5G: heel snel, maar nu nog niet

Een andere onzichtbare verbetering is de introductie van 5G. Alle iPhone 12-modellen ondersteunen 5G, de nieuwe standaard voor mobiel internet die in Nederland nog niet zo breed beschikbaar is. Dat maakt 5G-ondersteuning vooral een fijne functie om alvast te hebben. De komende jaren zal 5G de nieuwe standaard worden en dan is het fijn als je smartphone dit al kan gebruiken.

Toch ligt het allemaal nog wat complexer. Hoewel reclames nu al hoog van de toren blazen met ‘supersnel 5G’, zullen we pas in 2022 de echte snelheid gaan zien. Dan wordt de zogenaamde mmWave-band geveild, zodat providers deze kunnen gebruiken. Het grote nadeel: alle iPhone 12-modellen ondersteunen deze snellere 5G-variant niet.

Om de huidige snelheid van 5G te testen, hebben we verschillende snelheidstests uitgevoerd op diverse locaties. Daaruit bleek al snel dat 4G en 5G enorm dicht bij elkaar liggen wat snelheid betreft. Trap dus niet in de reclames die het over de ongelofelijke snelheid van 5G hebben: in de praktijk is de kans anno 2020 klein dat je hier je voordeel mee kunt doen. Ons advies is dan ook: koop geen iPhone 12 als je dit puur voor 5G doet.

Accuduur en de A14-chip

De accuduur van de iPhone 12 is prima. Bij normaal gebruik houdt de telefoon het een dag vol, waarna het toestel wel echt aan de oplader moet. De accuduur is daarmee net iets minder goed dan die van de iPhone 11, zeker als je 5G gebruikt. Daarom is een speciale datamodus toegevoegd, die zelfstandig tussen 4G en 5G wisselt om stroom te besparen.

Wat de prestaties betreft kunnen we onze iPhone 11 review van vorig jaar bijna herhalen: de iPhone 11 was vorig jaar razendsnel en met afstand de best presterende smartphone, en de iPhone 12 is dat wederom. De A14-chip van Apple kan nog jaren mee en je speelt zonder problemen de zwaarste games en gebruikt de nieuwste apps.

De A13-chip van vorig jaar is ruim een jaar later nog steeds razendsnel. Daarmee is de A14-chip (net als 5G) vooral een investering in de toekomst: hij zorgt ervoor dat je ook over een paar jaar nog probleemloos de nieuwste apps en games op dit toestel draait.

En de iPhone 12 Pro dan?

Maar de iPhone 12 is niet de enige iPhone die dit najaar verschijnt. Apple heeft tegelijk de iPhone 12 Pro uitgebracht en de iPhone 12 mini en 12 Pro Max liggen vanaf november in de winkels. De iPhone 12 mini is grotendeels hetzelfde als de iPhone 12, maar heeft een kleiner 5,4 inch-scherm. Het oled-paneel, de specs, het design en de camera zijn identiek. De prijs valt echter ook honderd euro lager uit.

Extra opvallend is dit jaar hoe de iPhone 12 zich tot de iPhone 12 Pro verhoudt. De iPhone 12 kost 909 euro voor het instapmodel met 64GB, de Pro met 128GB kost 1159 euro. Dat prijsverschil van ruim tweehonderd euro is deze keer een stuk lastiger te rechtvaardigen.

De iPhone 12 lijkt namelijk meer dan ooit op zijn duurdere Pro-broertje. Zo zijn het scherm, formaat en design identiek. De enige reden om voor de Pro te kiezen is de verbeterde camera, die een extra telelens en een LiDAR-scanner heeft.

Dat maakt van de Pro nog meer een toestel voor een specifieke doelgroep, en de reguliere iPhone 12 de beste keus voor de overgrote meerderheid dit jaar. Wat dat betreft zal voor de meeste mensen de keuze dus gemakkelijk zijn.

Conclusie iPhone 12 review

Dus, is de iPhone 12 voor jou de moeite waard? Heb je nu een iPhone 8 of ouder? Dan is dit een geweldig moment om over te stappen: je haalt er het nieuwe design mee in huis waar Apple nog jaren op zal bouwen, het toestel ondersteunt alvast 5G en het oled-scherm is het mooiste iPhone-display in deze prijsklasse. Dat maakt de iPhone 12 de nieuwe standaard en wat ons betreft voor de meeste mensen die een nieuwe smartphone zoeken de allerbeste keuze.

iPhone 12 kopen

Ben je na het lezen van deze iPhone 12 review enthousiast geworden? Check dan onze prijsvergelijker waarin je de beste iPhone 12 met abonnement en iPhone 12 los toestel deals vindt.