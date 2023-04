YouTube zonder reclame kijken op je iPhone (en dat helemaal gratis!)

Ben jij ook klaar met de irritante reclames op internet en YouTube? Zo kijk je YouTube helemaal zonder reclame op je iPhone, en dat gratis!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Steeds meer reclames op YouTube

Het is je misschien al opgevallen: sinds de lancering van YouTube Premium krijg je steeds meer én steeds langere reclames te zien bij de videodienst. YouTube Premium werd in 2018 in Nederland gelanceerd en heeft er de afgelopen paar jaar een aantal nieuwe functies bij gekregen. Zo kan je nu een YouTube-video blijven kijken terwijl je een andere app opent en krijg je geen reclames te zien.

Met een betaald YouTube Premium-account verdwijnt de reclame (en krijg je de nieuwe functies), maar betaal je dus wel 6,99 per maand voor het abonnement. Naast dit abonnement heb je een versie met YouTube Music voor 11,99 euro per maand en een gezinsabonnement voor 17,99 euro. Je kunt dan zelf en vijf gezinsleden YouTube kijken, zonder reclame.

Heb je helemaal geen zin om voor de (oorspronkelijk gratis) videodienst te gaan betalen? Dan zijn er een aantal gemakkelijke manieren om de reclames op YouTube gratis te vermijden. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

1. YouTube zonder reclame kijken: installeer AdGuard

Een snelle manier om YouTube (of andere websites) te bekijken zonder reclame, is door het installeren van een adblocker op je iPhone. Deze zijn vaak gratis te installeren via de App Store. Eén van deze adblockers is AdGuard, via deze app kan je zelf bepalen waar je de advertenties uit wilt zetten. De gratis versie van AdGuard blokkeert in ieder geval de reclames in Safari. Dat doe je als volgt:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Safari’ en ga naar ‘Extensies’; Schakel ‘AdGuard’ in onder ‘Materiaalblokkeringen’.

Het is belangrijk dat je ook in de app van AdGuard zelf in hebt geschakeld dat de adblocker toegang heeft tot Safari. Dat doe je door ‘Safari bescherming’ aan te zetten in de app. Als je vervolgens YouTube via Safari kijkt (dus niet via de app), worden reclames in de video in de meeste gevallen tegengehouden door de adblocker.

De gratis versie van AdGuard werkt erg goed, maar is natuurlijk niet waterdicht. Om geavanceerdere reclames altijd tegen te houden kan je een abonnement nemen. Je betaalt dan maandelijks 0,99 euro, jaarlijks 5,49 euro of je betaalt eenmalig 15,99 euro om het abonnement voor altijd te gebruiken. De app is in ieder geval gratis te downloaden in de App Store:

AdGuard — adblock&privacy Adguard Software Limited 8,4 (822 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Download Vinegar om reclame te vermijden op YouTube

Wil je zeker zijn van het kijken van YouTube zonder reclame, maar vind je YouTube Premium en AdGuard te duur? Dan is het downloaden van Vinegar een goede optie. Voor de app betaal je eenmalig 2,49 euro in de App Store en de adblocker zorgt er vervolgens voor dat je YouTube altijd zonder reclame ziet. Ook hier moet je dan YouTube bekijken in Safari en niet in de app van de videodienst zelf.

Het grote pluspunt van Vinegar is dat ook andere voordelen van bijvoorbeeld YouTube Premium in het abonnement zitten. Zo kan je een YouTube-video verkleind in de hoek van je beeldscherm zetten (beeld-in-beeld) én blijft de video ondertussen doorspelen. Op die manier is het mogelijk om een YouTube-video te bekijken terwijl je bijvoorbeeld in WhatsApp zit. Dat komt omdat de Vinegar de hele YouTube-speler vervangt door de ingebouwde mediaspeler van Apple. Nog een goede reden om deze app te gebruiken.

Vinegar - Tube Cleaner And a Dinosaur 9,4 (42 reviews) € 2,49 via App Store via App Store

YouTube Premium krijgt er meer functies bij

Er zijn dus verschillende manieren om YouTube (gratis) zonder reclame te kijken, ook als je geen YouTube Premium hebt. Heb je tóch een YouTube Premium-abonnement? Dan is er goed nieuws, want er komen weer een aantal nieuwe functies beschikbaar voor abonnees. Wil je weten welke dat precies zijn? Check dan hier het overzicht met alle nieuwe functies in YouTube Premium.

