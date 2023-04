YouTube krijgt nieuwe functies (maar niet voor iedereen)

De razend populaire videosite krijgt er weer een paar features bij. Jammer genoeg zijn deze nieuwe functies van YouTube niet voor iedereen beschikbaar.

Nieuwe functies: alleen voor YouTube Premium

YouTube krijgt er weer een paar nieuwe functies bij. Jammer genoeg zijn alleen de abonnees van YouTube Premium die hiervan gaan profiteren. De belangrijkste nieuwe functie is de verbetering van de afspeelkwaliteit van de video’s.

Abonnees van YouTube Premium krijgen de optie om video’s in een hogere bitrate te bekijken (maar nog wel steeds in 1080p). Video’s waren al beschikbaar in 1080p, maar met deze hogere bitrate krijg je meer details te zien. Ook bij snelle bewegingen in video’s is deze hogere bitrate een welkome aanvulling.

SharePlay voor YouTube in FaceTime

Daarnaast komt de functie SharePlay beschikbaar voor YouTube-video’s. Hiermee kun je tijdens een FaceTime-gesprek samen met je vrienden of familie naar een video op YouTube kijken.

Kleine nieuwe functies voor YouTube Premium

Vanaf vandaag kunnen YouTube Premium-abonnees ook makkelijker verder kijken naar een video die je op een ander apparaat bent begonnen. Het plaatsen en beheren van een video in de wachtrij is eenvoudiger geworden. En met Smart Downloads worden aanbevolen video’s automatisch gedownload wanneer je verbonden bent met wifi. Je kunt deze video’s daarna ook offline bekijken.

YouTube Premium in het kort

Op YouTube kun je onbeperkt video’s kijken, maar wanneer je geen betaald account hebt krijg je vaak (heel vaak) reclameblokken te zien. Met een betaald YouTube Premium-account verdwijnt de reclame (en krijg je de nieuwe functies), maar betaal je dus wel 6,99 per maand voor het abonnement.

Naast dit abonnement heb je ook een versie met YouTube Music voor 11,99 euro per maand. Ook is er een gezinsabonnement voor 17,99 euro. Je kunt dan zelf en vijf gezinsleden YouTube kijken, zonder reclame.

Wil je YouTube Premium eens proberen? Dan hebben we nog een handige tip om het abonnement goedkoop te krijgen. Met behulp van een VPN kun je op deze manier behoorlijk wat geld besparen.

Lees meer: YouTube Premium bijna gratis – deze hack geeft je 86 procent korting

