YouTube Premium bijna gratis: deze hack geeft je 86 procent korting

Kijk je regelmatig video’s op YouTube en je die reclame ook zo zat? Er zit dan vaak niets anders op dan een abonnement op YouTube Premium te nemen. Jammer genoeg is dat vrij prijzig. iPhoned laat zien hoe je YouTube Premium bijna gratis krijgt.

YouTube Premium bijna gratis: 86 procent korting

Op YouTube kun je onbeperkt video’s kijken, maar als je geen betaald account hebt krijg je tegenwoordig vaak (heel vaak) reclameblokken te zien. Met een betaald YouTube Premium-account verdwijnt de reclame, maar betaal je 11,99 euro per maand voor het abonnement. Er zijn goedkopere abonnementen, maar dan krijg je geen YouTube Music erbij.

Dat is veel geld, maar met deze hack is het vrij eenvoudig om een stuk goedkoper (bijna gratis) YouTube Premium te krijgen. Je hebt daar wel een VPN en een creditcard voor nodig.

VPN instellen voor de YouTube hack

Met een VPN kun je onder andere je eigen locatie aanpassen. Apps en websites laat je daardoor geloven dat je vanuit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Japan of een ander land komt. Het mooie hiervan is dat je bij YouTube met een VPN ook de prijzen van het land krijgt wat je hebt ingesteld.

Zo kost YouTube Premium in India omgerekend 139 ₹ (zo’n 1,60 euro) en in vergelijking met de Europese prijs is dat een flinke korting. Heb je al een VPN? Dan kun je de volgende stap overslaan en je eigen VPN gebruiken. Zorg er dan wel voor dat je het land instelt op India.

TunnelBear als VPN gebruiken

Voor iedereen die nog geen VPN heeft, is Tunnelbear een prima oplossing. Tunnelbear is beschikbaar voor iPhone, iPad, Mac en PC. Het is echter het makkelijkst om deze stappen op je Mac of PC te doen.

Download de software van de TunnelBear-website;

Installeer de software, maak een gratis account en log in;

Stel de verbinding in door op de gele pijp bij een land te klikken, kies voor ‘India’.

Bij TunnelBear krijg je 500 MB gratis per maand om de VPN te gebruiken. Dit is meer dan genoeg om het YouTube Premium-account met flinke korting aan te maken.

YouTube Premium met flinke korting kopen

Ga daarna naar de website van YouTube en log in met je Google-account. Heb je nog geen account bij Google? Dan kun je er meteen een aanmaken door te klikken op ‘Inloggen’ en de stappen te volgen.

Heb je een account gemaakt, dan log je in bij YouTube. Klik op je profielfoto en klik op ‘Aankopen en lidmaatschappen’. Kies daarna voor ‘Meer informatie’ onder YouTube Premium. Vervolgens krijg je een overzicht te zien met de Indiase prijzen. Zijn alle prijzen in euro? Probeer dan om de browser en TunnelBear opnieuw te starten. Lukt het nog niet? Dan moet je het later nog eens proberen.

Kies voor ‘één maand YouTube Premium’ en klik op ‘CreditCard of betaalpas toevoegen’. Vul je creditcard-gegevens en je naam in. Als adres moet je een bestaand adres in India invullen. Pak bijvoorbeeld de locatie van een dierentuin in India of een groot winkelcentrum. Met behulp van Google is een bestaand adres vrij eenvoudig te achterhalen.

Tik vervolgens op ‘Kopen’ om het account te betalen. Soms moet je nog in de app van je bank de betaling goedkeuren. Je kunt nu de TunnelBear-VPN uitzetten en genieten van je bijna gratis YouTube Premium-abonnement!

YouTube Premium: dit zijn de voordelen

De abonnementsdienst van YouTube bestaat uit een aantal onderdelen. Het belangrijkste daarvan is dat je zonder reclame YouTube kunt kijken. Daarnaast krijg je ook toegang tot YouTube Music. Deze muziekdienst is een alternatief voor Spotify en Apple Music. Het is vergelijkbaar met andere muziekdiensten: je kunt onbeperkt en reclamevrij naar alle muziek van je favoriete artiesten luisteren, ook op de achtergrond.

