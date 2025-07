Jammer: dit langverwachte Apple-product komt toch niet in 2025

Apple heeft dit jaar nog veel toestellen op de planning staan, maar volgens nieuwe geruchten komt een langverwacht product tóch niet in 2025. Dit weten we al.

HomePad is vertraagd

We hebben dit jaar al meerdere nieuwe producten van Apple gezien. De iPhone 16e, iPad 2025, iPad Air 2025 en de MacBook Air 2025 verschenen in de eerste helft van het jaar. Dat is pas het begin, want Apple heeft in het najaar nog veel meer toestellen op de planning staan. Eén daarvan is de compleet nieuwe HomePad, dat een combinatie van de HomePod en de iPad moet worden.

De geruchten over de HomePad gaan al jaren. Lang leek het erop dat het compleet nieuwe product van Apple in 2025 uit zou komen, maar volgens nieuwe geruchten is dat tóch niet het geval. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft aangegeven dat het zo goed als zeker is dat de HomePad in 2026 komt. De vertraagde release is het gevolg van technische problemen, want de spraakbediening werkt nog niet naar behoren.

Problemen met Siri

Met de HomePad kun je niet alleen naar muziek luisteren en videobellen, het apparaat is ook bedoeld voor het aansturen van al je slimme apparaten. Apple wilt het compleet nieuwe product het middelpunt van je slimme woning maken. Het bedienen van de HomePad gebeurt voornamelijk via spraakopdrachten, waarvoor Apple aan Siri 2.0 werkt. Het ontwikkelen van de verbeterde spraakassistent duurt veel langer dan Apple oorspronkelijk had gepland, waardoor het bedrijf er nu voor heeft gekozen om de HomePad uit te stellen.

Siri 2.0 werd al in 2024 aangekondigd bij de introductie van Apple Intelligence. De verbeterde versie van de spraakassistent is slimmer en kan meer opdrachten in één keer verwerken. Dat is een belangrijk onderdeel van de HomePad, maar Apple heeft Siri 2.0 inmiddels meerdere keren uitgesteld. Het is de verwachting dat Siri 2.0 in 2026 verschijnt, pas daarna brengt Apple de HomePad uit. We zien Apple’s compleet nieuwe product daarom waarschijnlijk niet in 2025.

Meer over de HomePad

Slecht nieuws dus als je zit te wachten op de HomePad, want Apple heeft de release van het product opgeschoven naar 2026. Het bedrijf brengt Siri 2.0 eerst uit, omdat de HomePad enorm afhankelijk is van de spraakbediening. Andere nieuwe functies die bij de HomePad worden verwacht zijn een 7- of 8-inch display met camera, ondersteuning voor Stand-by en een A18-chip. Het toestel draait op homeOS, het nieuwe besturingssysteem dat speciaal voor de HomePad wordt ontwikkeld.

Daarnaast werkt de HomePad met de meeste applicaties van Apple zelf, zoals FaceTime en Berichten. Apple brengt het langverwachte product dus pas in 2026 uit, maar er zijn nog genoeg toestellen die wel in 2025 verschijnen. Het is de verwachting dat Apple dit jaar nog meer dan vijftien nieuwe producten uitbrengt. Ben je benieuwd welke dat zijn? Lees dan hier wat je nog van Apple kunt verwachten!