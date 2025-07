Met deze handige functie gaan jouw AirPods nooit meer leeg (en zo werkt die)

Apple heeft een handige functie aan de AirPods toegevoegd, die voorkomt dat je onderweg met lege oortjes zit. Zo werkt die!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie AirPods

De AirPods krijgen er een nieuwe functie bij! Met iOS 26 brengt Apple niet alleen verbetering naar de iPhone, ook de AirPods worden wat beter. De oortjes worden uitgebreid met een camera-afstandsbediening en slaapdetectie. Dat is niet alles, want je krijgt vanaf iOS 26 meer meldingen van de AirPods. Apple voegt een handige nieuwe functie toe, die een melding geeft als de batterij van de AirPods bijna leeg is.

Moet de oplaadcase van jouw AirPods bijna weer aan de lader? Dan krijg je daar vanaf iOS 26 ruim van tevoren een melding van op je iPhone. Zo weet je direct dat je het oplaaddoosje moet opladen, zodat je niet met lege AirPods de deur uit gaat. Met deze nieuwe functie gaan je AirPods dus nooit meer helemaal leeg, omdat je precies wanneer ze weer opgeladen moeten worden. Wij leggen je uit hoe deze meldingen inschakelt.

Oplaadmeldingen inschakelen

De instellingen van de AirPods worden in iOS 26 uitgebreid met oplaadmeldingen. Als je deze nieuwe functie van de AirPods inschakelt, krijg je een melding wanneer de oplaadcase bijna leeg is én wanneer die weer volledig is opgeladen. Ben jij wel eens de deur uit gegaan met lege AirPods? In dat geval is het aan te raden om de oplaadmeldingen in iOS 26 in te schakelen. Dat doe je als volgt:

Haal de AirPods uit het doosje; Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘AirPods’ bovenaan de instellingen; Scrol naar beneden en open ‘Batterij’; Zet de schakelaar achter ‘Oplaadmeldingen’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de oplaadmeldingen ingeschakeld? Dan krijg je nu standaard meldingen als het tijd is om de AirPods aan de lader te leggen. Wanneer de oplaadcase volledig is opgeladen krijg je eveneens een melding, zodat de AirPods niet onnodig lang aan de stroom liggen. De nieuwe functie van de AirPods is een enorm handige toevoeging, zeker als de batterij van de oplaadcase is verouderd en deze sneller leeg gaat.

Meer nieuwe functies voor de AirPods

Met de grootste software-update van het jaar voor de iPhone brengt Apple traditiegetrouw ook weer nieuwe functies naar de AirPods. Naast de oplaadmeldingen, camera-afstandsbediening en slaapdetectie krijgen de AirPods er nog meer verbeteringen bij. Zo worden audio-opnames in een hogere kwaliteit vastgelegd en krijgen de oortjes ondersteuning voor CarPlay. Vanaf iOS 26 verbinden de AirPods automatisch met het besturingssysteem van de wagen, zodat je ook onderweg naar muziek kunt luisteren.

Apple brengt iOS 26 uit in september, die maand zijn alle belangrijke software-updates beschikbaar voor gebruikers. Helaas krijgen niet alle AirPods deze nieuwe functies, omdat voor bepaalde verbeteringen een H2-chip nodig is. Alleen de nieuwste AirPods hebben deze chip. Ben je benieuwd welke functies naar jouw AirPods komen? Lees dan hier welke verbeteringen je kunt verwachten in september!