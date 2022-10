YouTube op iOS krijgt een grote update! Dit is er allemaal nieuw

YouTube krijgt een grote update op iOS en andere besturingssystemen. Daarin zitten een hoop vernieuwingen die het videoplatform vele malen beter maken.

YouTube rolt langzamerhand grote upgrade uit

In een blogpost laat YouTube, het populairste videoplatform op het internet, weten dat het zowel het uiterlijk als bepaalde functies in zijn apps gaat updaten. De dienst heeft deze nieuwigheden al een tijdje uitgeprobeerd bij de Premium-gebruikers van de dienst, maar durft het nu eindelijk aan om de vernieuwingen voor heel de wereld uit te rollen.

Wij zijn in ieder geval blij dat de nieuwe YouTube-update op iOS geen exclusieve features hoeft te missen. Lees snel verder om erachter te komen hoe YouTube visueel gaat veranderen en welke functies de video-reus toevoegt aan de app.

We hadden altijd al een donker thema voor de filmpjes-app, maar YouTube gaat nu een stapje verder. Het donker is nu ook écht pikkedonker. Ideaal voor de telefoons met een mini-led scherm, waarbij zwarte kleuren betekenen dat de pixels ook echt uit staan. Daarnaast is Ambient Mode de nieuwe grote visuele vernieuwing van de YouTube-app.

De ‘Ambient Mode’ introduceert een subtiel effect aan de look van YouTube. De achtergrondkleur van de app past zich hiermee aan de video aan. Denk hierbij aan de led-strips die achter sommige televisies geplakt kunnen worden en meekleuren op de achtergrond van het beeld. Daarnaast hebben enkele knoppen, zoals de abonneer- en de deel-knop, een nieuw likje verf gekregen zodat ze beter opvallen.

Nieuwe functies van de YouTube iOS-app

Op iOS kunnen iPhone-gebruikers nu, als ze hun telefoon een kwartslag draaien, knijpen om in te zoomen. Zo kan je eenvoudig kleinere dingen bekijken in een filmpje. Het grote voordeel is dat het beeld ingezoomd blijft. Je kan met deze pinch-to-zoom tot wel acht keer inzoomen. Enorm handig voor als je bijvoorbeeld tutorials bekijkt.

YouTube introduceert ook een nieuwe functie genaamd ‘Precise seeking’ (of ‘precies zoeken’ in het Nederlands). Deze functie gaat in werking als je een filmpje bekijkt en maakt het eenvoudiger om door een filmpje te scrollen en het juiste hoofdstuk te vinden. Als je omhoog veegt, zie je een rij miniaturen. Daaruit kan je precies de juiste tijd aantikken waar je het filmpje wilt hervatten. Dit is met name handig voor de YouTube-app op iPad, die je nu onhandig apps laat switchen in plaats van dat je zapt door het filmpje.

Some new @YouTube updates including ambient mode, updated dark theme, pinch to zoom (up to 8x!) and precise seeking to help you get to an exact part in a video https://t.co/p6N4rlLWbU — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 24, 2022

Het lijkt nog een tijdje te duren voordat je deze update van YouTube daadwerkelijk op iOS uit kan proberen. YouTube lijkt namelijk enige tijd nodig te hebben om het wereldwijd uit te rollen. We verwachten dat ergens in de komende twee weken deze Youtube update op iOS beschikbaar is. Check ondertussen onze tip over hoe je YouTube Premium bijna gratis kan krijgen of bekijk ons artikel over hoe je filmpjes kijkt op je Apple Watch.

