Heb je net een nieuwe iPad gekocht? Dan wil je natuurlijk meteen aan de slag. Maar wacht even! We laten je zien hoe je jouw nieuwe iPad zonder gedoe kunt instellen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPad instellen: voorkom deze veelgemaakte fout

Een nieuwe iPad uitpakken is altijd leuk. Je zet hem aan, ziet het Apple-logo verschijnen en wilt het liefst meteen je favoriete apps installeren. Maar voordat je enthousiast de stappen doorloopt is het handig om eerst even te beslissen hóé je je nieuwe aanwinst gaat instellen.

iPad terugzetten vanaf je oude iPad of…

Bij de nieuwe iPad kun je kiezen of je hem als nieuwe tablet wilt installeren of dat je een een oude back-up terug wilt zetten. Het instellen als een nieuwe iPad gaat meestal het snelst, maar je moet dan wel zelf al je apps en je bestanden (die niet in je cloud staan) terugzetten.

Wil je de nieuwe iPad als vervanger voor je oude instellen? Dan is het terugzetten van een back-up vrijwel altijd de beste optie die je moet kiezen. Je moet dan ook even je oude iPad erbij pakken.

Wanneer je de installatie van je nieuwe iPad doorloopt wordt je gevraagd hoe je de nieuwe iPad wilt installeren. De nieuwe iPad ‘ziet’ tijdens deze stappen je oude iPad als hij in de buurt ligt en je kunt er dan voor kiezen om de bestanden meteen over te zetten. Dat is makkelijk, maar dat duurt wel lang. Bij onze iPad duurde het zo’n 6 uur. Maar er is een betere manier…

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

… een back-up in iCloud

Daarom raden we je aan om de iPad vanuit een back-up terug te zetten. Dat gaat sneller en je kunt je iPad al behoorlijk snel gebruiken terwijl de tablet op de achtergrond je bestanden blijft downloaden.

Zorg er dan wel voor dat je eerst een recente back-up maakt op je oude iPad. Vaak doet je iPad dat al automatisch, maar dan heb je nog steeds de kans dat je back-up een paar dagen oud is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ga daarom op je oude iPad eerst naar ‘Instellingen’. Tik vervolgens op de naam van je Apple Account, bovenaan het scherm. Kies vervolgens voor ‘iCloud’. Tik op ‘Back-up in iCloud’ en kies voor de optie ‘Maak nu back-up’. Wacht even tot de back-up klaar is en stel daarna de nieuwe iPad in met behulp van de back-up die je net hebt gemaakt in iCloud.

Meer handige Apple-tips