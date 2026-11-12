Deze ontbrekende app komt binnenkort naar CarPlay

Goed nieuws voor iedereen die regelmatig Apple CarPlay gebruikt! Er komt binnenkort weer een nieuwe app beschikbaar!

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Google Gemini komt naar Apple CarPlay

Google heeft officieel bevestigd dat Gemini beschikbaar komt voor Apple CarPlay. Dat betekent dat je binnenkort rechtstreeks via het scherm van je auto met de slimme AI-assistent kunt praten. Hiervoor gebruikt Google de functie Gemini Live.

Helemaal nieuw is Gemini overigens niet in CarPlay. Google had namelijk al eerder enkele Gemini-functies toegevoegd aan Google Maps. Maar de volledige Gemini Live-ervaring via een eigen app was tot nu toe nog niet beschikbaar.

Met de komst van Gemini is het rijtje grote AI-chatbots op CarPlay compleet. Apps als ChatGPT, Claude, Perplexity, Copilot, Meta AI en Grok waren namelijk al beschikbaar. Google was dus opvallend laat met zijn eigen AI-assistent.

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Zo kun je Gemini in je auto gebruiken

Wil je Gemini straks zelf gaan gebruiken? Dan moet je ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van de Gemini-app op je iPhone hebt staan. Ook moet je de app toestemming geven om je microfoon te gebruiken.

Daarnaast moet je Gemini Live een keer op je iPhone hebben geopend. Als je dat allemaal hebt gedaan kun je de volgende keer dat je jouw iPhone met de auto verbindt op het Gemini-icoontje in CarPlay tikken.

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Wanneer verschijnt Gemini voor CarPlay?

Volgens Google is de uitrol van Gemini voor CarPlay al wereldwijd begonnen. De functie komt beschikbaar voor alle Gemini-gebruikers met een iPhone, zolang ze een taal gebruiken die Gemini Live ondersteunt.

Google rolt op dit moment de update wel gefaseerd uit, dus het kan soms nog wel eventjes duren voordat de app daadwerkelijk op jouw CarPlay-scherm verschijnt.

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