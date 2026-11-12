Deze Apple-dienst verdwijnt op 20 november (dit moet je weten)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
12 november 2026, 20:20
2 min leestijd
Deze Apple-dienst verdwijnt op 20 november (dit moet je weten)
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Apple trekt binnenkort de stekker uit een dienst die al bijna 30 jaar bestaat. Vanaf 20 november 2026 verdwijnt de Apple Support Community voorgoed. Maar wat is dat eigenlijk?

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Apple stopt met de Support Community

Heb je weleens een probleem gehad met je iPhone, iPad of Mac? Dan ben je misschien een keer terechtgekomen bij de Apple Support Community. Op dit officiële forum van Apple konden gebruikers vragen stellen, tips delen en elkaar helpen bij problemen.

Apple Store

Maar daar komt nu een einde aan. Apple heeft aangekondigd dat de Support Community op 20 november 2026 definitief sluit. Sterker nog, het forum is inmiddels al grotendeels gesloten. Nieuwe vragen stellen of reageren op bestaande berichten is niet meer mogelijk.

Wat gebeurt er met de berichten van de Support Community?

Voorlopig kun je de bestaande berichten nog gewoon bekijken. Het forum staat namelijk in een ‘alleen-lezen-modus’. Dat betekent dat je nog naar oplossingen kunt zoeken, maar zelf niets meer kunt plaatsen. Opvallend genoeg is er nog wel een inlogknop zichtbaar, maar die verwijst inmiddels naar een intern inlogsysteem voor Apple-medewerkers.

Support Community bestond bijna 30 jaar

Met de sluiting komt er een einde aan een behoorlijk lange geschiedenis. Het forum begon namelijk al in 1998 onder de naam Apple Tech Exchange. In 2000 veranderde de naam in Apple Discussions. Vervolgens werd het in 2011 Apple Support Communities en kreeg het platform in 2022 zijn huidige naam, Apple Support Community.

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Apple Support

Waarom Apple precies stopt met het forum, is niet duidelijk. Het bedrijf zegt dat de beslissing is genomen na een zorgvuldige afweging van zijn strategie en de behoeften van klanten.

Waar kun je straks terecht voor hulp?

Gelukkig betekent de sluiting niet dat je nergens meer terechtkunt met problemen. Apple verwijst gebruikers voortaan naar de officiële Apple Support-website.

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