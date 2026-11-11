Zo kun je met 1 vinger in- en uitzoomen in Apple Kaarten en Google Maps

Om in Apple Kaarten en Google Maps in en uit te zoomen, heb je niet twee maar slechts één vinger nodig – we leggen uit hoe dat precies werkt.

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Zo kun je met 1 vinger in- en uitzoomen in Google Maps

Je iPhone heeft een handige functie voor als je regelmatig Apple Kaarten of Google Maps gebruikt. Je kunt namelijk inzoomen en uitzoomen in Kaarten en Maps met slechts één vinger. Dat is ideaal als je je iPhone met één hand bedient en je andere hand even niet vrij hebt.

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Normaal gesproken zoom je op je iPhone in op een kaart door twee vingers uit elkaar te bewegen. Uitzoomen doe je door twee vingers naar elkaar toe te bewegen. Dat werkt prima, maar is niet in elke situatie ideaal. Gelukkig bestaat er een alternatief. Met een simpele tik- en veegbeweging kun je namelijk hetzelfde bereiken. Je hoeft daarvoor niets te installeren en ook geen instellingen aan te passen. Zo werkt het:

Open een kaarten-app op je iPhone (Apple Kaarten of Google Maps); Tik twee keer snel achter elkaar op de kaart; Houd bij de tweede tik je vinger op het scherm; Beweeg je vinger vervolgens omhoog of omlaag.

Je zult merken dat de kaart direct in- of uitzoomt. Beweeg je je vinger omhoog, dan zoom je in op Kaarten of Maps. Veeg je juist naar beneden, dan zoom je uit en krijg je een groter gedeelte van de omgeving te zien. Het handige is dat je hiervoor maar één vinger nodig hebt.

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Ook in andere apps

Je bent voor deze functie met één vinger niet beperkt tot Apple Kaarten en Google Maps. De zoom-beweging werkt namelijk ook in verschillende andere apps waarin kaarten worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld Outdooractive. En er is nog een handige toepassing. In de Foto’s-app kun je eveneens met één hand inzoomen. Daarvoor hoef je alleen maar twee keer achter elkaar op een foto te tikken. De afbeelding wordt vervolgens groter rondom de plek waar je hebt getikt. Tik je nogmaals twee keer, dan zoom je weer uit.

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