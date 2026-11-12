Apple werkt aan een slimme bril (en die komt sneller dan je denkt)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
12 november 2026, 10:29
2 min leestijd
Apple werkt aan een slimme bril (en die komt sneller dan je denkt)
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Apple werkt aan een slimme bril en die lijkt er ook echt te gaan komen. Een leverancier heeft de bril nu zelfs genoemd. Dit is wat we weten!

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Apple werkt aan een slimme bril

Dat Apple aan een AI-bril werkt, horen we al langer. Maar nu lijkt er steeds meer bewijs te komen dat het bedrijf de plannen serieus neemt. Een Chinese leverancier heeft namelijk tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers gesproken over de slimme bril van Apple.

apple ar-bril ontwikkeling

Het gaat om het bedrijf Quick Intelligent Equipment. Volgens verschillende berichten heeft deze leverancier aangegeven betrokken te zijn bij de ontwikkeling van Apple’s AI-bril. Het bedrijf levert apparatuur waarmee producten tijdens de productie worden gecontroleerd. En dat is best opvallend, want Apple heeft zelf nog helemaal niets over de slimme bril bekendgemaakt.

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Dit kun je met de slimme bril van Apple

Maar wat kun je straks eigenlijk met zo’n slimme bril? Volgens de geruchten krijgt de bril verschillende handige functies. Zo moet je vragen kunnen stellen over zaken die je om je heen ziet. Ook zou de bril teksten voor je kunnen vertalen.

Daarnaast krijgt de bril waarschijnlijk ingebouwde luidsprekers en microfoons. Daarmee kun je bijvoorbeeld muziek luisteren, bellen en meldingen laten voorlezen door Siri.

boeken strand

Apple wil bovendien extra aandacht besteden aan privacy. Dat is belangrijk, want brillen met camera’s staan de laatste tijd vaak negatief in de aandacht. Niet iedereen vindt het prettig wanneer iemand ongemerkt foto’s of video’s kan maken.

Wanneer verschijnt de slimme bril?

De geruchten denken dat het niet al te lang meer gaat duren. Die zeggen dat Apple de slimme bril eind 2027 op de markt wil gaan brengen.

Eerdere geruchten over deze nieuwe bril wezen zelfs op een onthulling tijdens WWDC in juni 2027. Dat is Apple’s jaarlijkse bijeenkomst waar het bedrijf nieuwe software en soms ook nieuwe apparaten laat zien. Apple zelf heeft nog niets officieel over de AI-bril naar buiten gebracht.

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Bronnen afbeeldingen: EverythingApplePro, Link Hoang
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