Apple Watch heeft een irritant probleem: zo los je dat op

Maurice Snijders
Maurice Snijders
4 november 2026, 11:34
2 min leestijd
Apple Watch heeft een irritant probleem: zo los je dat op

Heb je de afgelopen dagen naar je Apple Watch gekeken en zag je ineens een verkeerde tijd? Dan ben je niet de enige. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch heeft een irritant probleem

Sommige Apple Watch-gebruikers hebben last van een opvallende bug na de overgang naar de wintertijd. Gelukkig hoef je niet meteen naar de Apple Store te rennen: je kunt het probleem zelf binnen een paar seconden oplossen.

De problemen ontstonden na de overgang naar de wintertijd. Daarbij wordt de klok een uur teruggezet. Normaal gesproken past de Apple Watch de tijd automatisch aan, maar dat gaat bij sommige gebruikers niet helemaal goed. Opvallend genoeg verschijnt de verkeerde tijd alleen wanneer het scherm gedimd is en de Always-On-functie actief is. Zodra je je pols optilt of op het scherm tikt, verschijnt wél de juiste tijd.

een apple watch

Zo los je het op

Apple noemt twee manieren om de verkeerde tijd te corrigeren. De eerste oplossing is het snelst en kost maar een paar seconden:

  1. Houd je huidige wijzerplaat ingedrukt;

  2. Veeg naar een andere wijzerplaat;

  3. Tik op de nieuwe wijzerplaat om deze te activeren;

  4. Ga eventueel terug naar je oorspronkelijke wijzerplaat.

een apple watch

De tweede oplossing is nog eenvoudiger: start je Apple Watch opnieuw op. Houd de zijknop ingedrukt totdat de uitschakelaar verschijnt. Schakel het horloge uit en zet het daarna weer aan.

Updaten

De fout lijkt niet bij iedere Apple Watch voor te komen. Bovendien worden de wekkers en andere tijdsgebonden functies niet beïnvloed: die blijven gewoon de juiste tijd gebruiken. Toch is het verstandig om je Apple Watch up-to-date te houden. Apple brengt regelmatig updates uit die dit soort problemen kunnen verhelpen. Controleer daarom in de app Instellingen onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’ of er een nieuwe watchOS-versie beschikbaar is.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er meer? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je regelmatig handige tips ontvangt!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisinstellingen Apple Watch Apple

Bekijk ook

Bellen in iOS 27.2 is veel handiger (mits je deze functie inschakelt)

Bellen in iOS 27.2 is veel handiger (mits je deze functie inschakelt)

Gisteren 10:32

Luistert je iPhone mee? Deze instelling moet je direct controleren

Luistert je iPhone mee? Deze instelling moet je direct controleren

Gisteren 9:19

Nieuwe vorm van oplichting: doe dit níét met je bankpas en smartphone

Nieuwe vorm van oplichting: doe dit níét met je bankpas en smartphone

Gisteren 8:22

Je moet je Viaplay-abonnement vóór 29 november 2026 opzeggen (om deze reden)

Je moet je Viaplay-abonnement vóór 29 november 2026 opzeggen (om deze reden)

2 november 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren