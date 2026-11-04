Apple Watch heeft een irritant probleem: zo los je dat op

Heb je de afgelopen dagen naar je Apple Watch gekeken en zag je ineens een verkeerde tijd? Dan ben je niet de enige. Dit is er aan de hand.

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Apple Watch heeft een irritant probleem

Sommige Apple Watch-gebruikers hebben last van een opvallende bug na de overgang naar de wintertijd. Gelukkig hoef je niet meteen naar de Apple Store te rennen: je kunt het probleem zelf binnen een paar seconden oplossen.

De problemen ontstonden na de overgang naar de wintertijd. Daarbij wordt de klok een uur teruggezet. Normaal gesproken past de Apple Watch de tijd automatisch aan, maar dat gaat bij sommige gebruikers niet helemaal goed. Opvallend genoeg verschijnt de verkeerde tijd alleen wanneer het scherm gedimd is en de Always-On-functie actief is. Zodra je je pols optilt of op het scherm tikt, verschijnt wél de juiste tijd.

Zo los je het op

Apple noemt twee manieren om de verkeerde tijd te corrigeren. De eerste oplossing is het snelst en kost maar een paar seconden:

Houd je huidige wijzerplaat ingedrukt; Veeg naar een andere wijzerplaat; Tik op de nieuwe wijzerplaat om deze te activeren; Ga eventueel terug naar je oorspronkelijke wijzerplaat.

De tweede oplossing is nog eenvoudiger: start je Apple Watch opnieuw op. Houd de zijknop ingedrukt totdat de uitschakelaar verschijnt. Schakel het horloge uit en zet het daarna weer aan.

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De fout lijkt niet bij iedere Apple Watch voor te komen. Bovendien worden de wekkers en andere tijdsgebonden functies niet beïnvloed: die blijven gewoon de juiste tijd gebruiken. Toch is het verstandig om je Apple Watch up-to-date te houden. Apple brengt regelmatig updates uit die dit soort problemen kunnen verhelpen. Controleer daarom in de app Instellingen onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’ of er een nieuwe watchOS-versie beschikbaar is.

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