Dit is hét moment om naar een thuisbatterij te kijken (en dit zijn de beste)

Een thuisbatterij kan helpen om je eigen opgewekte stroom efficiënter te gebruiken. In deze koopgids leggen we uit hoe het werkt, wat de voordelen zijn en welke thuisbatterijen het overwegen waard zijn.

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Thuisbatterij: de complete gids

Zonnepanelen wekken overdag vaak meer stroom op dan je direct gebruikt. Met een thuisbatterij sla je dat overschot op voor later, zodat je ’s avonds toch van je eigen groene energie profiteert. In dit artikel leggen we uit hoe een thuisbatterij werkt, wanneer het slim is om er een aan te schaffen en welke modellen nu de moeite waard zijn.

Wat is een thuisbatterij?

Een thuisbatterij is eigenlijk een grote accu voor je woning. Zonnepanelen leveren overdag vaak meer energie op dan je op dat moment nodig hebt, en dat overschot verdwijnt normaal gesproken terug naar het elektriciteitsnet. Met een thuisbatterij bewaar je die extra stroom gewoon voor later gebruik.

Zo kun je de opgeslagen energie ’s avonds inzetten, als je zonnepanelen geen stroom meer opwekken. Je hoeft dan minder stroom te kopen van je energieleverancier en je haalt meer rendement uit je zonnepanelen. Zo word je stukje bij beetje minder afhankelijk van het elektriciteitsnet.

Waarom worden thuisbatterijen steeds interessanter?

Jarenlang was het financieel aantrekkelijk om overtollige zonnestroom terug te leveren aan het net, dankzij de salderingsregeling. Nu die regeling wordt afgebouwd en steeds meer energieleveranciers terugleverkosten invoeren, loont het steeds minder om stroom terug te leveren. Een thuisbatterij biedt dan uitkomst: je slaat de stroom zelf op en gebruikt hem later.

Ook dynamische energiecontracten spelen een rol. Bij zo’n contract verandert de stroomprijs ieder uur. Een slimme thuisbatterij kan automatisch opladen wanneer stroom goedkoop is en die energie gebruiken wanneer de prijs hoog is. Zo haal je meer voordeel uit je zonnepanelen én uit de schommelingen op de energiemarkt.

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Zo ontdek je of een thuisbatterij bij jouw past

Of een thuisbatterij slim is voor jou, hangt af van je persoonlijke situatie. Heb je veel zonnepanelen en lever je overdag een groot deel van je opgewekte stroom terug aan het net? Dan is een thuisbatterij al snel interessant. Je bewaart die stroom gewoon voor de avond, in plaats van hem voor weinig terug te leveren.

Heb je een dynamisch energiecontract? Dan kan een slimme thuisbatterij automatisch inspelen op wisselende stroomprijzen en zo extra besparen. Heb je maar weinig zonnepanelen of verbruik je overdag al bijna alles wat je opwekt? Dan is het financiële voordeel kleiner en duurt het langer voor de investering is terugverdiend.

Vaste thuisbatterij of plug-in thuisbatterij?

Er zijn grofweg 2 soorten thuisbatterijen. De traditionele thuisbatterij sluit je aan op de meterkast en vereist installatie door een specialist. Dit soort systemen biedt vaak een grote opslagcapaciteit en is vooral geschikt voor huishoudens met veel zonnepanelen, een hoog energieverbruik of een warmtepomp.

De tweede optie is de plug-in thuisbatterij, die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Dit compacte systeem sluit je gewoon aan op een normaal stopcontact, zonder ingewikkelde installatie. Via een slimme energiemeter bepaalt de batterij automatisch wanneer het slim is om stroom op te slaan of juist te gebruiken. Daarmee is een plug-in model een laagdrempelige manier om meer uit je eigen zonnestroom te halen.

Thuisbatterij kopen? Let op deze 5 punten

Niet iedere thuisbatterij is hetzelfde. De ene batterij past bij een klein huishouden met weinig zonnepanelen, terwijl een andere juist geschikt is voor grote woningen met een hoog stroomverbruik. Let bij het kiezen op de volgende punten:

Opslagcapaciteit (kWh): dit bepaalt hoeveel stroom de batterij kan bewaren. Hoe groter de capaciteit, hoe meer zonnestroom je opslaat voor later, zoals op bewolkte dagen of in de avond.

dit bepaalt hoeveel stroom de batterij kan bewaren. Hoe groter de capaciteit, hoe meer zonnestroom je opslaat voor later, zoals op bewolkte dagen of in de avond. Vermogen (W): dit geeft aan hoeveel stroom de batterij tegelijk kan opnemen of leveren. Een hoger vermogen is handig als je meerdere apparaten tegelijk van stroom wilt voorzien.

dit geeft aan hoeveel stroom de batterij tegelijk kan opnemen of leveren. Een hoger vermogen is handig als je meerdere apparaten tegelijk van stroom wilt voorzien. Uitbreidbaarheid: sommige batterijen zijn later uit te breiden met extra modules. Handig als je energieverbruik in de toekomst toeneemt of als je meer zonnepanelen plaatst.

sommige batterijen zijn later uit te breiden met extra modules. Handig als je energieverbruik in de toekomst toeneemt of als je meer zonnepanelen plaatst. Slim energiebeheer: steeds meer batterijen beschikken over slimme software die automatisch bepaalt wanneer laden of ontladen het meest voordelig is, ook bij dynamische stroomprijzen.

steeds meer batterijen beschikken over slimme software die automatisch bepaalt wanneer laden of ontladen het meest voordelig is, ook bij dynamische stroomprijzen. Compatibiliteit: controleer altijd of de batterij samenwerkt met jouw zonnepanelen, omvormer en slimme energiemeter. Niet ieder systeem werkt met elke installatie.

Voor de meeste huishoudens is een batterij met een capaciteit van 2 tot 5 kWh genoeg om een groot deel van het avondverbruik op te vangen. Heb je meer zonnepanelen of een hoger verbruik? Kies dan voor een model met een grotere capaciteit.

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1. HomeWizard Plug-In Battery: al vanaf 1195 euro

Pluspunten Installatie via een normaal stopcontact

Installatie via een normaal stopcontact Volledig automatisch energiebeheer

Volledig automatisch energiebeheer Uitstekende integratie met de HomeWizard Energy-app Minpunten Minder geschikt voor huishoudens met een zeer hoog stroomverbruik

Minder geschikt voor huishoudens met een zeer hoog stroomverbruik Alleen optimaal in combinatie met het HomeWizard-ecosysteem

De HomeWizard Plug-In Battery is een van de eerste plug-and-play thuisbatterijen die speciaal voor de Nederlandse markt is ontwikkeld. Je sluit hem aan op een normaal stopcontact en hij werkt samen met de HomeWizard P1 Meter. Via de HomeWizard Energy-app ziet de batterij continu hoeveel stroom je woning verbruikt.

Wek je met je zonnepanelen meer energie op dan je gebruikt? Dan laadt de batterij automatisch op. Gaat de zon onder of stijgt je stroomverbruik? Dan levert de batterij de opgeslagen energie terug aan je woning. Met een opslagcapaciteit van 2,7 kWh is dit systeem vooral geschikt voor kleinere huishoudens.

Wil je meer opslaan? Dan combineer je eenvoudig meerdere batterijen, waardoor de totale capaciteit oploopt tot ruim 10 kWh. Een groot voordeel is bovendien de eenvoudige installatie: je hebt geen installateur nodig en hoeft niets aan je meterkast aan te passen. Gewoon insteken en klaar.

Voor wie is de HomeWizard Plug-In Battery geschikt?

De HomeWizard Plug-In Battery is een slimme keuze als je op een eenvoudige manier meer uit je zonnepanelen wilt halen. Lever je regelmatig stroom terug aan het net? Dan helpt deze compacte batterij je om die energie zelf te bewaren voor later. Dankzij de plug-and-play installatie heb je geen vakman nodig en pas je niets aan je woning aan.

Met 2,7 kWh is dit geen oplossing voor heel grote huishoudens met een extreem hoog verbruik. Door meerdere batterijen te combineren breid je de opslag toch verder uit. Daarmee is de HomeWizard Plug-In Battery een fijne eerste stap voor wie wil beginnen met energieopslag, zonder ingewikkelde installatie.

2. Zendure SolarFlow 2400 AC+: al vanaf 1498 euro

Pluspunten Tot 2.400 watt laad- en ontlaadvermogen

Tot 2.400 watt laad- en ontlaadvermogen Uitbreidbaar tot 16,8 kWh

Uitbreidbaar tot 16,8 kWh Geschikt voor bestaande zonnepanelen

Geschikt voor bestaande zonnepanelen Weerbestendig ontwerp voor binnen- en buitengebruik Minpunten Hogere aanschafprijs

Hogere aanschafprijs Meer instelmogelijkheden, waardoor de eerste configuratie iets complexer is

Zendure behoort inmiddels tot de grootste spelers op de Europese markt voor plug-in thuisbatterijen. De SolarFlow 2400 AC+ werkt volledig AC-gekoppeld, wat betekent dat je je huidige zonnepanelen en omvormer gewoon kunt laten zitten. Handig als je al een bestaande installatie hebt.

Het systeem levert een bidirectioneel vermogen tot 2.400 watt en start met een opslagcapaciteit van ongeveer 2,4 kWh. Via stapelbare batterijmodules is de capaciteit uitbreidbaar tot maximaal 16,8 kWh. De batterijen gebruiken LiFePO₄-cellen, die bekendstaan om hun lange levensduur van zo’n 6.000 laadcycli.

De slimme software past zich automatisch aan op je energieverbruik en de actuele stroomprijzen. Heb je een dynamisch energiecontract? Dan laadt de batterij op als stroom goedkoop is en gebruikt hij de opgeslagen energie als de prijzen stijgen. De IP65-certificering en de automatische zelfverwarmingsfunctie zorgen er bovendien voor dat de batterij ook bij koude temperaturen goed blijft werken.

Lees meer in onze review over deze thuisbatterij

Voor wie is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ geschikt?

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een goede keuze als je al zonnepanelen hebt en je bestaande installatie slimmer wilt benutten. Omdat het systeem AC-gekoppeld werkt, hoef je niets te vervangen. Met een startcapaciteit van ongeveer 2,4 kWh is het systeem geschikt voor kleinere huishoudens, maar dankzij de uitbreidbare modules groeit het mee tot 16,8 kWh.

Wil je actief inspelen op wisselende energieprijzen? Dan haal je extra voordeel uit de slimme software van dit systeem. De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is daarmee niet alleen handig voor het opslaan van zonnestroom, maar ook voor wie zijn hele energiegebruik slimmer wil beheren.

3. Jackery SolarVault 3 Pro Max AC: al vanaf 969 euro

Pluspunten Grote opslagcapaciteit

Grote opslagcapaciteit Modulair uit te breiden

Modulair uit te breiden Gebruiksvriendelijke app Minpunten Nog relatief nieuw op de Europese markt

Nog relatief nieuw op de Europese markt Minder uitgebreide integraties met smart-homeplatformen dan sommige concurrenten

Jackery kennen veel mensen van draagbare powerstations voor kamperen en reizen. Met de SolarVault-serie richt het merk zich nu ook op energieopslag voor thuis. De Jackery SolarVault 3 Pro Max AC is een plug-in thuisbatterij met een opslagcapaciteit van 2,52 kWh en maakt gebruik van LiFePO4-cellen, die bekendstaan om hun lange levensduur en hoge betrouwbaarheid.

Dankzij 4 MPPT-ingangen verwerkt het systeem tot 4.000 watt aan zonnepaneelvermogen, wat het geschikt maakt voor zowel kleine als grotere installaties. De batterij slaat automatisch zonnestroom op wanneer je meer opwekt dan je verbruikt en levert die energie later terug als je stroom nodig hebt. Via wifi, Bluetooth en Ethernet beheer en monitor je het systeem eenvoudig via de app.

Het maximale AC-uitgangsvermogen bedraagt 1.200 watt. De IP65-certificering beschermt de batterij tegen stof en spatwater, en hij werkt bij temperaturen van -20 tot 55 graden Celsius. Dankzij het modulaire ontwerp breid je de opslagcapaciteit later uit met extra modules als je energiebehoefte groeit.

Voor wie is de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC geschikt?

De Jackery SolarVault 3 Pro Max AC is interessant als je je bestaande zonnepanelen slimmer wilt benutten. De ondersteuning voor zonnepanelen tot 4.000 watt en de opslagcapaciteit van 2,52 kWh maken hem geschikt voor huishoudens die regelmatig stroom terugleveren aan het net en die energie liever zelf bewaren voor later.

Het compacte formaat en de eenvoudige installatie maken dit een fijne instapkeuze. Heb je meer opslag nodig? Dan breid je het systeem later uit met extra modules. Via de app houd je eenvoudig inzicht in de opbrengst van je zonnepanelen, je verbruik en de status van de batterij. Zo wordt je woning stap voor stap een stuk slimmer.

4. Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro: al vanaf 2199 euro

Pluspunten 5 kWh opslagcapaciteit

5 kWh opslagcapaciteit Uitbreidbaar tot circa 30 kWh

Uitbreidbaar tot circa 30 kWh Zeer uitgebreide noodstroomfunctie Minpunten Gericht op grotere installaties

Gericht op grotere installaties Hogere aanschafprijs dan instapmodellen

Anker heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in slimme energieopslag voor thuis. Met de SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro richt het bedrijf zich op huishoudens die een krachtige en toekomstbestendige thuisbatterij zoeken. Het systeem heeft een opslagcapaciteit van 5 kWh, ondersteunt tot 5.000 watt aan zonnepaneelvermogen en is uitbreidbaar tot ongeveer 30 kWh.

Een van de grootste pluspunten is de slimme PowerOS-software, die gebruikmaakt van AI om automatisch te bepalen wanneer het voordelig is om de batterij op te laden of te ontladen. Daarbij houdt het systeem rekening met de weersverwachting, dynamische stroomprijzen en het actuele energieverbruik in huis. Er is ook ondersteuning voor Home Assistant, waardoor de batterij eenvoudig integreert in een slim huishouden.

Dankzij een snelle noodstroomfunctie schakelt de batterij binnen enkele milliseconden over bij een stroomuitval, zodat belangrijke apparaten gewoon blijven werken. De IP66-certificering zorgt ervoor dat de batterij ook buiten geplaatst kan worden. Daarmee is de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro een complete thuisbatterij voor wie het maximale uit zijn zonnepanelen en energieverbruik wil halen.

Voor wie is de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro geschikt?

De Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro is vooral bedoeld voor huishoudens die verder kijken dan alleen het opslaan van overtollige zonnestroom. Dankzij de slimme software en uitgebreide automatiseringsmogelijkheden is dit systeem interessant voor gebruikers die hun energieverbruik actief willen optimaliseren en zoveel mogelijk willen besparen op hun energierekening.

Het systeem is ook een goede keuze als je verwacht dat je energieverbruik de komende jaren groeit, bijvoorbeeld door een warmtepomp, laadpaal of extra zonnepanelen. Omdat de batterij eenvoudig meegroeit, hoef je niet direct de maximale capaciteit te kopen. Zoek je een eenvoudige en betaalbare instapbatterij? Dan zijn er compactere alternatieven. De Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro is juist voor wie een toekomstbestendige oplossing zoekt die met de woning meegroeit.

Meer weten over thuisbatterijen?

Wil je je verder verdiepen in thuisbatterijen? Hieronder hebben we een aantal interessante artikelen voor je verzameld. Zo lees je meer over de verschillende soorten thuisbatterijen, de kosten, voordelen en waar je op moet letten bij de aanschaf.