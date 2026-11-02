Je moet je Viaplay-abonnement vóór 29 november 2026 opzeggen (om deze reden)

Er komen grote veranderingen voor Viaplay aan! Heb jij een abonnement op de streamingdienst? Controleer je abonnement op Viaplay dan voor 29 november!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay kosteloos opzeggen door overname

Heb jij een abonnement op Viaplay? Dan komen er grote veranderingen aan! De streamingdienst is sinds 30 oktober 2026 officieel overgenomen door Videoland, dat onderdeel is van DPG Media. Door deze overname krijgen abonnees dertig dagen de mogelijkheid om hun abonnement vroegtijdig te beëindigen. Dat is vooral interessant als je een jaarabonnement hebt afgesloten. Normaal gesproken zit je daar twaalf maanden aan vast en kun je niet zomaar eerder stoppen. Nu kun je onder bepaalde voorwaarden toch kosteloos van je abonnement af.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

De overname heeft gevolgen voor de persoonsgegevens van Viaplay-klanten. De streamingdienst wil deze gegevens overdragen aan DPG Media, zodat abonnementen gewoon kunnen doorlopen. Het gaat onder meer om je contactgegevens, betaalinformatie, kijkvoorkeuren en kijkgeschiedenis. Je krijgt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze overdracht. Doe je dat, dan beëindigt Viaplay je abonnement op 30 november 2026. Zo kun je dus mogelijk eerder stoppen met je jaarabonnement, zonder de resterende maanden te hoeven betalen.

Controleer Viaplay vóór 29 november 2026

Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Dan moet je uiterlijk 29 november 2026 bezwaar maken tegen de overdracht van je persoonsgegevens. Viaplay heeft huidige en voormalige klanten hierover een e-mail gestuurd. Daarin legt de streamingdienst uit wat er met je account gebeurt en hoe je bezwaar kunt maken. Wacht niet te lang, want na de deadline loopt je bestaande abonnement gewoon door. Je kunt een jaar abonnement dan niet meer kosteloos opzeggen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vooral voor klanten met een jaarabonnement is dit een interessante mogelijkheid. Normaal gaat een opzegging pas in zodra de afgesproken contractperiode is afgelopen. Door bezwaar te maken tegen de overname van je gegevens, kun je nu eerder stoppen. Heb je bijvoorbeeld nog enkele maanden van je jaarabonnement over, omdat je Viaplay begin dit jaar afsloot om de Formule 1 te volgen? Dan hoef je mogelijk niet meer voor die resterende maanden te betalen. Houd er wel rekening mee dat je na de beëindiging geen toegang meer hebt tot Viaplay.

Zo zeg je Viaplay op via je iPhone

Heb je een abonnement rechtstreeks bij Viaplay afgesloten? Dan kun je via het bezwaarformulier van Viaplay aangeven dat je jouw gegevens niet wilt overdragen. De streamingdienst beëindigt je abonnement vervolgens op 30 november 2026. Heb je Viaplay via Apple afgesloten, dan werkt het opzeggen anders. Open de Instellingen-app op je iPhone en tik bovenaan op je naam. Kies vervolgens ‘Abonnementen’, selecteer Viaplay en tik op ‘Abonnement opzeggen’. Dit is de snelste manier om kosteloos onder de laatste maanden van je jaarabonnement af te komen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je liever bij Viaplay blijven? Dan hoef je helemaal niets te doen en loopt je abonnement gewoon door. De prijs, eventuele kortingen en je contractperiode blijven voorlopig hetzelfde. Je kunt dus nog steeds naar de Formule 1, Premier League en darts kijken via de Viaplay-app. Heb je Viaplay al eerder opgezegd, dan is het alsnog verstandig om je mailbox te controleren. Voormalige klanten kunnen namelijk bezwaar maken tegen de overdracht van hun oude accountgegevens. Daarvoor geldt dezelfde deadline van 29 november 2026.

Alternatieve streamingdiensten

Voor Formule 1-fans komt deze mogelijkheid op een gunstig moment. Kimi Antonelli heeft de wereldtitel al binnen, waardoor de belangrijkste strijd is beslist. Kijk je alleen Viaplay voor de Formule 1? Dan kun je nu mogelijk flink besparen door je jaarabonnement vroegtijdig te beëindigen, zonder dat je veel van de titelstrijd mist. Volgend seizoen kun je altijd weer een nieuw abonnement afsluiten, dat mogelijk goedkoper is in combinatie met een abonnement op Videoland.

Het is nog onbekend wat er precies gaat veranderen bij Videoland, nu duidelijk is dat Formule 1 onderdeel wordt van de streamingdienst. In 2027 wil het bedrijf meer bekendmaken over de toekomst van het sportaanbod. Sport krijgt uiteindelijk een apart abonnement naast de bestaande Videoland-abonnementen. Zo kunnen klanten straks zelf kiezen of ze extra willen betalen voor sport. Volg je naast de Formule 1 nauwelijks sport? Bekijk dan hier welke streamingdiensten nog meer een interessante optie zijn: