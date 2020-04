Zit de schijfruimte van jouw Mac(Book) vol? Daar kun je wat aan doen. In dit artikel zetten we 7 tips op een rij om de opslag vrij te maken.

Mac schijfruimte vrijmaken

Heb je een MacBook en zit je aan je limiet wat betreft opslag?. Er zijn een aantal dingen die je kan doen, zelfs als je liever geen apps of data verwijdert.

1. Verwijder grote bestanden

Allereerst kun je grote bestanden die niet gebruikt verwijderen om geheugen vrij te maken op je mac. Als je veel hebt gedownload, kan je echter het overzicht van de bestanden die je hebt kwijtraken. Je kunt door alle mappen van de Finder scrollen om te zien wat je wel en niet nodig hebt, maar als je ontelbaar veel bestanden in de download-map hebt staan is dat onbegonnen werk.

Het is daarom handiger om naar een map te gaan en bestanden op grootte in te delen. Klik hiervoor in Finder op het tandwieltje bovenin het venster. Klik op ‘Sorteer op’ en kies ‘Grootte. Bekijk welke grote bestanden je allemaal hebt en ga na of je deze nog wel gebruikt. Zo niet, dan kun je ze het beste naar de prullenmand verplaatsen.

2. Mac of programma’s herstarten

Programma’s die je open hebt staan, bewaren stiekem best wat tijdelijke data op de achtergrond. Wat dacht je van Safari of Chrome of programma’s als Photoshop? Hoe langer je ze laat draaien, des te meer bestanden ze aanmaken en des te meer schijfruimte ze innemen.

Door je Mac(Book) af en toe opnieuw op te starten, worden de tijdelijke bestanden verwijderd, wat weer een beetje ruimte scheelt. Sluit apps ook echt af als je ze niet meer gebruikt. Soms blijven apps op de achtergrond namelijk nog aan, en maken ze soms ook nog tijdelijke data aan. Druk hiervoor cmd+tab in. Je ziet dan welke applicaties er nog open staan. Houdt cmd ingedrukt en druk op de Q om een app af te sluiten. Herstart je MacBook ook regelmatig om tijdelijke bestanden te wissen.

3. Verwijder ‘Overige opslag’

Op de Mac wordt enorm veel data opgeslagen, maar het is niet altijd duidelijk om welke soort bestanden het gaat. Naast apps, foto’s en films categoriseert je Mac ook een grote hoeveelheid data onder de categorie ‘Overig’.

Dit zijn vaak documenten, plug-ins, systeemdata en cachegeheugen dat door geïnstalleerde apps wordt opgeslagen. De bestanden zijn niet schadelijk, maar nemen wel een behoorlijk veel schijfruimte in. Door deze te verwijderen maak je dan ook gauw veel geheugen vrij.

Om te zien hoeveel overige opslag je Mac in gebruik heeft, klik je linksboven in je scherm op het Apple-icoontje en daarna op “Over deze Mac.” In het tabblad “Opslag” zie je in welke categorieën je data is opgedeeld, en hoeveel schijfruimte elke categorie in gebruik neemt.

Klik hiervoor in Finder bovenin de menubalk op ‘Ga’; Klik op ‘Ga naar map…’ Typ ~/Bibliotheek/caches in het tekstvlak en druk op ‘Ga’; Je ziet nu de mappen met opgeslagen data van alle geinstalleerde apps staan.

Hier kan je mappen verwijderen van apps die je niet meer gebruikt of al verwijderd zijn. Het is natuurlijk wel verstandig om alleen deze mappen te verwijderen. Als je mappen verwijderd van apps die je nog gebruikt, kan dit namelijk problemen opleveren.

4. Geoptimaliseerde opslag

Je MacBook kan je ook een handje helpen met het vrijmaken van schijfruimte. Door middel van Geoptimaliseerde Opslag geeft je Mac je tips en aanbevelingen over hoe je bestanden en programma’s zo min mogelijk geheugen van je MacBook in beslag nemen.

Je activeert deze functie door linksboven op het Apple-icoontje te klikken en vervolgens op ‘Over deze Mac’. Onder het tabblad ‘Opslag’ kies je voor ‘Beheer’. Je Mac berekent hoeveel ruimte er gebruikt wordt en geeft je aanbevelingen om de opslagruimte te optimaliseren.

Kies één van de manieren om door middel van geautomatiseerde functies de hoeveelheid data van apps en bestanden zoveel mogelijk te beperken. Zo kan je bijvoorbeeld je prullenmand automatisch laten legen, of films en programma’s die je hebt gekeken automatisch laten verwijderen.

Meer weten? Lees: Zo optimaliseer je de opslagruimte van je Mac of MacBook

5. Sla bestanden op in de cloud

Als je ruimte tekort komt op de harde schijf, kun je ook bestanden elders opslaan. Bij diensten als iCloud, Google Drive, of Dropbox kun je jouw documenten en bestanden opslaan. Vaak krijg je een aantal GB gratis om de dienst uit te proberen en moet je maandelijks een bepaald bedrag bijbetalen als je meer ruimte wenst.

De prijs hiervoor verschilt, maar valt vaak mee. Voor de iCloud kan je bijvoorbeeld met 1 euro per maand je opslag vertienvoudigen. Handig aan zo’n clouddienst is dat je er vanaf elk apparaat bij kan: je bent dus niet aan apparaat gebonden en kan bijvoorbeeld ook vanaf je iPhone bij je cloud-bestanden.

Lees ook: iCloud-opslag vol: ruimte vrijmaken, kopen of downgraden in 3 stappen

6. Micro-sd-kaart of externe harde schijf

Heb je liever niet dat je bestanden in de cloud bewaard worden, dan kun je er voor kiezen om ze lokaal op te slaan op een externe harde schijf of een micro-sd-kaart. Dat is vooral handig voor (grote) bestanden die je niet weg wil gooien, maar ook niet standaard op je Mac hoeft hebben staan.

Denk hierbij aan films, foto’s van oude vakanties of andere documenten. Wanneer je een harde schijf koopt kan het zijn dat je deze voor de eerste keer moet formatteren voor een MacBook. Vervolgens kan je deze altijd inpluggen.

Let bij het aankopen op de ruimte die het biedt en op de schrijfsnelheid van het geheugenkaartje, zodat je vlot bestanden over kan zetten naar de nieuwe schijf of het kaartje.

7. Leeg de prullenmand

Misschien voor de hand liggend, maar vergeet niet de prullenmand te legen. Als je een bestand hebt aangeklikt en op verwijderen hebt gedrukt, is het bestand nog niet helemaal weg. Het is dan verplaatst naar de prullenmand, maar nog steeds terug te halen. Als je bijvoorbeeld de cache van verwijderde apps hebt weggegooid, nemen deze in de prullenmand nog steeds schijfruimte in.

Om dit definitief te verwijderen, klik je met de rechtermuisknop op de prullenmand in het Dock. Kies voor ‘Leeg prullenmand’. Je bestanden zijn nu definitief verwijderd.

