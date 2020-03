Je komt er niet omheen: bij ieder gebruik wordt je MacBook een stukje smeriger. Een MacBook schoonmaken is gelukkig zo gepiept. Wij laten zien hoe het werkt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gids: MacBook schoonmaken

Kruimels, stof, haren en vettigheid: de viezigheid hoopt zich langzaamaan steeds meer op tussen je toetsen, luchtvensters, op het scherm en touchpad. Het is daarom niet alleen verstandig om af en toe je MacBook een grondige schoonmaakbeurt te geven, maar het laat je laptop ook weer als nieuw aanvoelen. Een MacBook schoonmaken doe je in een paar stappen.

Dit heb je nodig:

Twee microvezeldoekjes

Geperste lucht

Schoonmaakalcohol (van 96 procent of hoger)

Wattenstaafjes

Het ene microvezeldoekje gebruik je om met wat alcohol smerige oppervlaktes, je scherm en toetsen schoon te maken. Hier gebruik je ook de wattenstaafjes voor, om tussen toetsen en kleinere ruimtes te komen. Vervolgens veeg je met het tweede microvezeldoekje alles na. De geperste lucht gebruik je om moeilijk te bereiken vuil onder het toetsenbord, uit poorten en luchtvensters te blazen.



Voordat je je MacBook gaat schoonmaken, is het belangrijk om deze uit te schakelen en de oplaadkabel te verwijderen. Haal eventuele usb-sticks, geheugenkaarten of andere kabels er ook uit. Ook belangrijk: breng nooit schoonmaakmiddel direct op je MacBook aan, maar eerst op een doekje. Om (vocht)schade te voorkomen is het verder belangrijk om niet teveel schoonmaakmiddel te gebruiken.

1. Start met het toetsenbord

Begin met het oppakken van je opengeklapte MacBook en kantel deze zodat het toetsenbord naar een oppervlakte – de tafel – gericht is. Klop voorzichtig een paar keer op de achterkant. Zo komen de ergste kruimels los. Zet vervolgens je MacBook neer en pak de bus met geperste lucht. Om te voorkomen dat er vocht uit komt, spuit je deze de eerste keer kort in de lucht.

Blaas vervolgens met korte spuitjes over het toetsenbord en tussen de toetsen. Doe wat alcohol op een microvezeldoekje en veeg hiermee het vuil weg. Zijn er toetsen die nog vettig zijn, of blijft er wat troep achter? Maak een wattenstaafje licht vochtig met alcohol en poets het weg. Veeg het toetsenbord na met het droge microvezeldoekje.

2. Usb-poorten & luchtroosters

Ook de usb-poorten en luchtroosters spuit je uit met geperste lucht. Let op dat je niet te lang lucht uit de bus perst, omdat je ventilatoren binnenin anders te hard draaien en er vocht kan ontstaan in het binnenwerk. Haal vuil bij de ingangen weg met een wattenstaafje.

3. Scherm laten schijnen

Doe wat alcohol op het microvezeldoekje en maak deze vervolgens nat. Wring het doekje goed uit en veeg voorzichtig en zonder kracht over het scherm. Maak hierbij draaiende bewegingen. Door de alcohol en microvezel neem je zo alle vettigheid en stof van het scherm af. Veeg het display na met de droge microvezeldoek.

4. MacBook schoonmaken: de buitenkant

Om je laptop weer helemaal als nieuw te laten lijken, eindig je met het schoonmaken van de buitenkant. Klap de notebook dicht en gebruik de vochtige microvezeldoek. Zet niet teveel druk, zodat je het scherm niet beschadigt.

Andere Apple-apparaten schoonmaken

Het schoonmaken van een MacBook is dus zo gepiept. Heb je nog meer Apple-apparaten in huis? Neem dan een kijkje in een van onderstaande gidsen. Hierin leggen we per apparaat uit hoe je deze weer compleet reinigt.