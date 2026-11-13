iOS 27 laat je tijdelijk je locatie delen in Zoek mijn: zo werkt het

Met iOS 27 heeft de Zoek mijn-app het tijdelijk delen van je locatie uitgebreid. Je bepaalt voortaan helemaal zelf hoelang iemand jouw locatie mag zien.

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Locatie delen wordt slimmer in iOS 27

Met de Zoek mijn-app op je iPhone kun je al langer je locatie delen met vrienden en familie. Zo kunnen anderen precies zien waar je bent. Maar tot nu toe waren de mogelijkheden om dit tijdelijk te doen behoorlijk beperkt.

Je kon kiezen uit drie opties, namelijk één uur, tot het einde van de dag of voor onbepaalde tijd. Wilde je bijvoorbeeld een heel weekend je locatie delen? Dan moest je de optie voor onbepaalde tijd gebruiken en het delen later zelf weer uitzetten.

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Met iOS 27 is dat verleden tijd. Apple voegt namelijk een nieuwe optie toe waarmee je zelf bepaalt hoelang je locatie zichtbaar blijft. Dat kan voor een bepaald aantal minuten, uren of dagen. Je kunt zelfs een exacte datum en tijd instellen waarop het delen stopt.

Zo deel je tijdelijk je locatie in iOS 27

Wil je bijvoorbeeld tijdens een weekendje weg je locatie delen met vrienden? Dat regel je eenvoudig via Zoek mijn. Om je locatie tijdelijk te delen in Zoek mijn volg je onderstaande stappen.

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Open de app ‘Zoek mijn’ op je iPhone; Tik onderaan op ‘Personen’; Tik op het ‘Plusteken’ en kies voor ‘Deel mijn locatie’; Selecteer de persoon met wie je jouw locatie wilt delen; Tik op ‘Verstuur’, dit is het vinkje rechtsboven; Kies bij de tijdsduur voor de nieuwe optie ‘Aangepast’; Stel het gewenste aantal dagen, uren of minuten in en tik op ‘Begin met delen’.

Daarna wordt je locatie gedeeld voor de periode die je hebt ingesteld. Zodra die tijd voorbij is, stopt het delen automatisch.

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