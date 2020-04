iCloud-opslag vol: ruimte vrijmaken, kopen of downgraden in 3 stappen

Is je iCloud-opslag vol of heb je juist te veel ruimte? Het vergroten of verkleinen van de grootte van je iCloud-abonnement is zo geregeld. Zo pas je jouw iCloud-opslag aan op je iPhone of iPad.

iCloud-opslag kopen of downgraden

Apple biedt standaard 5GB gratis opslag in iCloud. Als je iCloud-opslag vol zit, stoppen iOS-apparaten met het maken van back-ups en het opslaan van foto’s en video’s. Je kunt altijd checken hoeveel opslag je gebruikt en krijgt ook een melding als iCloud vol zit. Dan wordt gevraagd of je de iCloud-opslag wil upgraden tegen een maandelijks bedrag.

iCloud-opslag ruimte vrijmaken

Een iCloud-opslag van 5GB zit sneller vol dan je denkt. Voor 0,99 euro per maand vertienvoudig je deze opslag. Vind je dat niet nodig, dan kan je er ook voor kiezen om een aantal bestanden uit je iCloud te verwijderen. Als je iCloud-opslag vol zit, kun je het beste eerst aanpassen wat er op je iCloud Drive wordt opgeslagen. Dat doe je als volgt:

Ga naar de Instellingen-app. Klik bovenaan op je Apple ID; Selecteer ‘iCloud’. Hier kun je aanpassen welke apps wel of niet data opslaan in je iCloud door de schakelaars aan- of uit te zetten; Om je iCloud-opslag te beheren, ga je naar de beheerpagina via ‘Beheer opslag’. Hier zie je nog eens terug hoeveel ruimte de betreffende apps gebruiken;

iCloud-opslag upgraden of downgraden

Heb je de lijst van apps die iCloud gebruiken aangepast of leeggemaakt, maar kom je nog ruimte te kort? Dan kun je onder ‘Beheer opslag’ er voor kiezen om de iCloud-opslag te vergroten door een groter abonnement te nemen.

Heb je al een abonnement? Dan is het ook mogelijk om je abonnement juist te downgraden, wanneer je merkt dat je te veel betaalt omdat je niet alle opslag nodig hebt. Volg de stappen hieronder om je abonnement te wijzigen:

Om je abonnement te wijzigen druk je op ‘Wijzig opslagabonnement’; Onder je huidige abonnement staan de upgrademogelijkheden. Kies het abonnement dat je graag wil. Koop je 200GB of 2TB aan opslag, dan kun je de iCloud ook delen met je gezin. Selecteer jouw gewenste hoeveelheid om deze te kopen; Wil je juist minder opslag? Scrol dan iets naar onderen en selecteer ‘Downgrade-mogelijkheden’. Kies hier de kleinere ‘bundel’ die beter bij je past.

Meteen de cloud in

Na het aanschaffen van het opslag-abonnement, heb je meteen de nieuwe hoeveelheid opslagruimte tot je beschikking in iCloud. Het verkleinen van je abonnement kan overigens niet wanneer je al standaard te weinig ruimte hebt voor je data.

→ Ruimte vrijmaken op iCloud zonder geld te hoeven uitgeven? Maak ruimte vrij door oude iPhone back-ups te wissen.