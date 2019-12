Tip: zo bedien je je MacBook op afstand met je iPhone

Sluit je vaak je MacBook aan op je TV, of gebruik je je MacBook om films op te kijken of muziek mee te luisteren? Dan kun je je iPhone gebruiken als afstandsbediening. In deze tip lees je hoe het werkt.

Bedien je MacBook met je iPhone

Het is al een paar jaar mogelijk om met de iTunes Remote-app via je iPhone je MacBook te bedienen. Toen macOS Catalina beschikbaar werd, betekende dat ook het einde van iTunes.

Hierdoor werd ook de iTunes Remote-app onbruikbaar. Nu de update van macOS Catalina 10.15.2 beschikbaar is, is ook je iPhone weer te gebruiken als afstandsbediening voor je MacBook. In plaats van iTunes bedien je nu met de applicatie de aparte Music- en TV-app van Apple. Als je een oudere versie van macOS hebt, en dus nog iTunes hebt, kun je met deze app ook nog iTunes bedienen.

De iTunes Remote-app instellen

Voordat je de iTunes Remote kunt gebruiken, moet je je iPhone (of iPad) eenmalig koppelen met je Music-bibliotheek (of bibliotheken) die je wil bedienen. Het is hiervoor belangrijk dat zowel je iPhone als je MacBook op hetzelfde wifi-netwerk is aangesloten.

iTunes Remote op je bibliotheek aansluiten

Download de Remote-app op je iPhone; Open de app en tik op ‘instellingen’ en vervolgens op ‘voeg (iTunes-)bibliotheek toe’; Er verschijnt nu een code van 4 cijfers in beeld. Klik op je MacBook op de remote-knop in de app die je wil gebruiken, bijvoorbeeld Apple Music. De remote-knop is een zwart vierkantje met een play-knop in het midden; Vul de viercijferige code in; iTunes Remote is nu gekoppeld met je bibliotheek.

Zodra je de app hebt gekoppeld aan een bibliotheek op je MacBook, kun je vanaf je iPhone muziek en films afspelen op je MacBook.

iTunes Remote Apple Gratis via App Store

Meerdere bibliotheken met thuisdeling

Als je thuisdeling hebt ingeschakeld kun je ook instellen dat iTunes Remote automatisch verbinding maakt met bibliotheken in je thuisdelingsnetwerk. Hiervoor ga je in de app naar instellingen, schakel je thuisdeling in en voer je je Apple ID in.

Andere Apple-apparaten bedienen met je iPhone

Heb je Apple TV? Dan kun je je Apple TV Remote-app koppelen aan je iPhone. Daarnaast zijn er meerdere manieren om Apple TV op afstand te bedienen vanuit je luie stoel. Op zoek naar andere tips? Op iPhoned lees je allerlei handige Apple-tips!