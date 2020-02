Ben je kleurenblind, of heb je last van een andere visuele beperking? Dan kun je kleurfilters gebruiken om beter het verschil tussen kleuren te zien. In deze tip leggen uit hoe je deze functie aanzet op iPhone, iPad en Mac.



Kleurfilters activeren op iPhone, iPad en Mac

Dankzij kleurenfilters worden de verschillen tussen kleuren als blauw, rood, groen en blauw duidelijker aangestipt in menu’s en instellingen, zodat je ze beter kunt onderscheiden. Apps, films en games houden hier eveneens rekening mee.

Kleurfilters instellen op iPhone en iPad (en iPod touch) doe je zo:

Ga naar de Instellingen-app en kies ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Beeldscherm en tekstgrootte’ en ga naar ‘Kleurfilters’; Tik op de schakelaar bij ‘Kleurfilters’ om de functie aan te zetten; Kies een van de drie kleurruimten als voorbeeld door eroverheen te vegen; En selecteer tot slot een van de vooraf ingestelde filters.

Bij de laatste stap kun je kiezen uit vier kleurfilters: grijstinten, rood/groen (voor protanopie), groen/rood (voor deuteranopie) en blauw/geel (tritanopie). Wil je kleurintensiteit aanpassen? Verschuif dan de balk onderaan het scherm. Op dezelfde manier kun je ook met de kleurtint spelen.

Bij stap vier kun je kiezen uit drie soorten kleurruimten. Het eerste voorbeeld toont potloden in alle kleuren van de regenboog. Het tweede voorbeeld laat in kolommen verschillende kleurintensiteiten zien en het laatste venster toont verticale lijnen op een achtergrond met verschillende kleuren.



Kleurenfilters op de Mac

Gebruik je een Apple-computer? Ook op de Mac kun je kleurenfilters instellen, al werkt het wel iets anders. Volg onderstaande aanwijzingen.

Start je Mac op en open het Apple-menu; Kies ‘Systeemvoorkeuren’ en ga naar ‘Toegankelijkheid’; Selecteer ‘Beeldscherm’ en klik op ‘Kleurfilters’; Tik nu op ‘Schakel kleurfilters in’.

In het venstermenu ‘Filtertype’ kun je verschillende soorten filters kiezen. Wederom kun je hierbij onderscheid maken tussen de verschillende soorten van kleurenblindheid. Ook is het natuurlijk mogelijk om de kleurintensiteit naar eigen wens aan te passen door de slider onderaan naar links of rechts te verplaatsen.

Meer toegankelijkheidstips

Apple doet zijn best om apparaten zo inclusief mogelijk te maken. Op iPhoned staan we daarom regelmatig stil bij alle manieren waarop mensen met een beperking alles uit hun devices kunnen halen.

Wil je hier meer over weten? Begin dan met onze uitgebreide gidsen. Hierin leggen we uit hoe je Apple-apparaten kunt gebruiken met een fysieke beperking. Ook wanneer je een visuele beperking hebt, zijn er een hoop mogelijkheden.