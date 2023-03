Apple werkt aan VR-bril die slechtzienden helpt – zo werkt dat

Het is inmiddels overduidelijk dat Apple aan de Apple Reality werkt. Met deze VR-bril gaat Apple slechtzienden helpen. Hoe werkt dat?

Apple Reality komt eraan

Het is nog even wachten tot de Apple Reality, Apple’s eerste VR-bril, eindelijk gepresenteerd wordt. De geruchten over Apple’s eerste VR-bril gaan al ontzettend lang en oorspronkelijk werd de bril dit voorjaar verwacht. Afgelopen maand werd duidelijk dat Apple de deadline opnieuw heeft opgeschoven. De VR-bril wordt nu pas gepresenteerd tijdens de WWDC van Apple in juni en biedt naar verluidt ondersteuning voor slechtzienden en slechthorenden.

Dat Apple de deadline opnieuw heeft opgeschoven, doet dus niet af aan alle geruchten die inmiddels over de VR-bril gaan. Er is al veel gelekt over de bril, zo krijgt de bril twee 4K-schermen met micro-led-technologie, 15 camera’s én een geavanceerde processor. Volgens het nieuwste gerucht werkt Apple aan een volgende generatie software voor de VR-bril, waarmee slechtzienden beter geholpen kunnen worden.

VR-bril moet mensen met een beperking helpen

De Apple Reality beschikt over behoorlijk wat camera’s, waarmee de bril hulp moet bieden aan mensen met een visuele of auditieve beperking. De VR-bril van Apple kan de omgeving met deze camera’s op zo’n manier weergeven, dat een slechtziende of slechthorende meer informatie krijgt over de omgeving. Zo krijgen compleet blinde mensen bijvoorbeeld via audio informatie over de omgeving.

Apple werkt bovendien aan een functie voor mensen met blinde vlekken op hun netvlies. De Apple Reality herkent deze blinde vlekken en verplaatst het beeld naar de delen van het netvlies die niet beschadigd zijn. Op deze manier probeert Apple met de VR-bril slechtzienden te helpen. Slechthorenden krijgen juist visueel meer informatie over de omgeving.

Het is de verwachting dat de eerste versie van de Apple Reality nog niet alle toegankelijkheidsfuncties voor slechtzienden en slechthorenden heeft. Toegankelijkheid is altijd een belangrijk punt van aandacht geweest voor Apple en dat is bij de VR-bril niet anders. Apple heeft naar verluidt zelfs een speciaal team opgezet, dat alle mogelijkheden wat betreft toegankelijkheid bij de Apple Reality onderzoekt.

Apple Reality verschijnt dit voorjaar

De Apple Reality wordt dus naar alle waarschijnlijkheid eindelijk deze zomer gepresenteerd. De VR-bril van Apple zal slechtzienden en slechthorenden vanaf het begin al kunnen helpen, met meer en uitgebreidere toegankelijkheidsfuncties in volgende xrOS-updates. Ben je benieuwd wat we nog weten over de VR-bril? Check dan alle geruchten die we tot nu toe hebben gehoord over de Apple Reality.

