Handig: AirPods werken in de toekomst als gehoorapparaat

Apple werkt aan een nieuwe functie voor de AirPods. Hiermee kun je straks de AirPods gebruiken als gehoorapparaat.

Apple werkt aan nieuwe gehoorfunctie

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman werkt Apple aan een nieuwe gezondheidsfunctie voor de AirPods. Toegankelijkheid is altijd een belangrijk agendapunt geweest voor Apple en dat blijkt ook weer uit de nieuwe plannen. Apple is namelijk van plan om van de AirPods ook een gehoorapparaat te maken.

Met de nieuwe functie moeten de AirPods live geluid uit de omgeving opvangen, om zo het geluid beter hoorbaar te maken voor iemand met een slecht gehoor. De oortjes kunnen dan bijvoorbeeld storend achtergrondgeluid wegfilteren, zodat een gesprek beter verstaanbaar wordt.

Dit lijkt een beetje op wat de AirPods Pro 2 nu al kunnen met de functie ‘Adaptieve transparantie’. De AirPods moeten naar verwachting nog steeds verbonden zijn met een telefoon (of iPad) voor de nieuwe gehoorfunctie.

Nu al beschikbaar: Live Luisteren

Al sinds iOS 12 werkt Apple aan een manier om gehoorfuncties toe te voegen aan de AirPods. In deze iOS-versie werd de functie Live Luisteren geïntroduceerd. Met Live Luisteren hoor je het omgevingsgeluid via je AirPods, door de microfoon van een gekoppelde iPhone of iPad te gebruiken. Je kan dan ook je device in een andere ruimte leggen, om zo het geluid van die ruimte te horen.

Live Luisteren is dus al een enorm handige functie om geluid in een ruimte beter te horen, maar functioneert nog niet als een volledig gehoorapparaat. Apple lijkt nu volgens Gurman aan een functie te werken die hetzelfde werkt als Live Luisteren, maar dan nóg uitgebreider is. Op die manier moeten AirPods in de toekomst als een volwaardig en officieel erkend gehoorapparaat gebruikt kunnen worden.

Wanneer functioneren AirPods als gehoorapparaat?

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer je jouw AirPods als gehoorapparaat kan gebruiken. Gurman gelooft dat Apple binnen twee jaar met een nieuwe functie voor slechthorenden komt, waardoor de AirPods als erkend gehoorapparaat dienen. Het is dus nog even wachten op de nieuwe functie, maar de gehoorfunctie is in ieder geval weer een goede toevoeging aan Apple’s toegankelijkheidsfuncties.

AirPods kopen

Ben je nu op zoek naar nieuwe oordopjes? De AirPods Pro 2 zorgen er met ruisonderdrukking voor dat je geen last meer hebt van vervelend omgevingsgeluid.

