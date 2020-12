Is je Apple Watch kwijt? Dat is vervelend, maar de kans is groot dat je het horloge kunt terugvinden. In dit artikel leggen we uit hoe je een Apple Watch kunt zoeken. Ook geven we aan wat je moet doen wanneer je Apple-horloge definitief foetsie lijkt.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch kwijt: dit kun je doen

Er is maar één manier om een verloren Apple Watch terug te vinden: Zoek mijn. Heb je deze functie aanstaan op je iPhone? Dan staat het automatisch op je Apple Watch aan. Een Apple Watch zoeken doe je zo:

Ga op je computer naar iCloud.com en log in met je Apple ID; Open ‘Zoek mijn iPhone’; Kies vervolgens ‘Alle apparaten’ en daarna ‘Apple Watch’.

Gebruik je een iPhone? Open dan de Zoek mijn-app, kies het tabblad ‘Apparaten’ en tik op je Apple Watch. Vanuit dit menu zie je waar het horloge zich bevindt, en kun je eventueel een geluidje laten afspelen.

Terugvinden

Zie je de Apple Watch op de kaart? Dat is goed nieuws, want het horloge heeft dan namelijk een actieve internetverbinding. Indien de Apple Watch dichtbij is doet hij dit via de gekoppelde iPhone. Wanneer het horloge op een andere plek ligt doet hij dit mogelijk via een wifi-netwerk.

Is het horloge in de buurt? Tik dan op ‘Speel geluid af’ om het horloge te laten rinkelen. Deze optie is bijvoorbeeld ideaal voor wanneer het horloge toevallig achter de bank is gevallen. Zodra je ‘m hebt gevonden kun je het geluid weer uitzetten.

Als verloren opgeven

Lijkt het erop dat je Apple Watch kwijt is? Dat is balen, maar zorg er in ieder geval voor dat je de Verloren-modus activeert. Op dat moment laat het horloge namelijk jouw telefoonnummer zien en weet een eerlijke vinder je te bereiken. Zo geef je een Apple Watch als verloren op:

Pak je iPhone erbij en open de Zoek mijn-app; Tik op je Apple Watch en kies onder het kopje ‘Geef op als verloren’ voor ‘Activeer’; Selecteer ‘Ga door’ en geef je telefoonnummer op. Kies ‘Volgende’; Vul het bericht in dat de eerlijke vinder van je Apple Watch te zien krijgt en bestig met ‘Activeer’.

Je Apple Watch is nu vergrendeld. Het scherm geeft aan dat het horloge door jou als verloren is opgegeven. Daarbij staat je zojuist opgegeven telefoonnummer en een boodschap voor de vinder. De Verloren-modus zorgt er ook voor dat je Apple Watch niet zomaar gewist kan worden, of gekoppeld met een andere iPhone. Daarvoor is namelijk je toegangscode nodig.

Apple Watch definitief kwijt?

Had je de Zoek mijn-functie niet ingeschakeld op het moment dat je het horloge uit het oog verloor? Of was je Watch niet verbonden met een wifi-netwerk op het moment van kwijtraken? Dan zie je het horloge niet terug op het kaartje in de Zoek mijn-app.

Het slechte nieuws is dat je het horloge dus niet kunt terugvinden op deze manier. Het goede nieuws is dat je de persoonlijke informatie op de Apple Watch wél kunt afschermen. Zo gaan dieven er in ieder geval niet met je persoonlijke gegevens van door. Dit doe je zo:

Activeer de Verloren-modus zoals hierboven uitgelegd; Wijzig het wachtwoord van je Apple ID. Op die manier voorkom je dat anderen toegang krijgen tot bijvoorbeeld je iCloud-gegevens; Geef je verloren Apple Watch aan bij de politie. Geef ook direct het serienummer van je horloge door. Mocht de Apple Watch tóch gevonden worden, weet de politie in dat geval dat hij van jou is.

Heb je het serienummer van je Apple Watch niet bij de hand? Mogelijk staat hij op de aankoopbon of vind je ‘m in Finder op je Mac (of iTunes). Je vindt het serienummer ook in de Watch-app op je iPhone. Ga hiervoor naar het ‘Mijn Watch’-tabblad en kies ‘Algemeen’. In het ‘Info’-venster vind je een serienummer.

Verloren Apple-apparaten terugvinden

Apple-producten zijn prachtig, zo vinden ook dieven. iPhones, iPads en MacBooks zijn dan ook een gewilde prooi voor mensen met vlugge handjes. Op iPhoned helpen we je daarom graag bij het beveiligen van je toestel. Check bijvoorbeeld onze gidsen over het zoeken van een kwijtgeraakte iPhone en wat je moet doen wanneer je iPhone gestolen is.