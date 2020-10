De Apple Watch krijgt dit jaar zijn kleinste upgrade tot nu toe met de Series 6. Dat moest vroeg of laat gebeuren: de Apple Watch is eindelijk volwassen geworden. En daar is niks mis mee.

Apple Watch Series 6 review

Met een nieuw design in 2018 en een jaar later het always on-scherm hadden de Apple Watch Series 4 en Series 5 genoeg zichtbare verbeteringen in huis. Nu we bij de Series 6 zijn aanbeland, trapt Apple op de rem. De Apple Watch lijkt voorlopig zijn ultieme vorm bereikt te hebben en zal het nu moeten doen met kleinere aanpassingen.

Daarmee doorloopt de smartwatch dezelfde ontwikkeling als de iPhone en iPad. Daarmee ging het de eerste jaren ook hard: de twee apparaten kregen al snel een nieuw design en maakte onder meer met het Retina-display grote technologische verbeteringen door.

Inmiddels zijn we eraan gewend dat de iPhone en iPad jaarlijks kleinere stappen zetten en om de paar jaar een ‘grote’ upgrade krijgen. Denk aan de iPhone X of toen de iPad Pro in 2018 een nieuw design en Face ID kreeg. Het lijkt er op dat we ook bij de Apple Watch aan dit tempo moeten gaan wennen.

Dat wil gelukkig niet zeggen dat we niks te melden hebben over de Series 6. Integendeel: hoewel een grote nieuwe functie ontbreekt, gaat het slimme horloge er wederom op vooruit.

Snel uitgepraat over het design

Over het ontwerp zijn we dit jaar wel snel uitgepraat. De Series 6 ziet er namelijk precies hetzelfde uit als zijn voorganger. Het enige verschil is de kleur van de behuizing, die nu ook in het rood en blauw verkrijgbaar is.

Persoonlijk zouden we voor een neutralere kleur kiezen en door bandjes te wisselen de kleur veranderen, maar dat verschilt uiteraard van persoon tot persoon. De rest is hetzelfde: de Apple Watch heeft nog steeds een (erg mooi) voorkantvullend vierkant scherm, een Digitale Kroon als draaiknop aan de zijkant boven een normale zijknop.

Volgens Apple zou het always on-scherm een stuk feller zijn geworden, maar zelfs als we de Series 6 naast de Series 5 houden, zien we nauwelijks verschil. Dat is niet per se een ramp: we vonden het scherm van de Series 5 al uitstekend en dat is de Series 6 nog steeds.

Saturatiemeter gaat wel erg vaak de fout in

Draaien we de Watch om, dan zien we wel iets nieuws: de sensoren op de onderkant zijn veranderd, zodat deze voor het eerst je bloedzuurstofgehalte kunnen meten. Dat is ook direct de grootste nieuwe functie, maar over het nut ervan zijn de meningen verdeeld.

Allereerst is het een stuk minder concreet dan het meten van je hartslag. Over het algemeen is een meting tussen de 95 en 100 procent goed. Het zegt iets over je algehele gezondheid en zou ook griepverschijnselen vroegtijdig kunnen detecteren.

Meestal daalt je zuurstofgehalte in je bloed voordat je ziek wordt. Daarom is een dergelijke meter ook pas bruikbaar als je hem lange tijd gebruikt: zie je ineens dat je waarden onder je gemiddelde duiken, dan is het slim om wat beter op jezelf te passen.

Daarom zou de Saturatie-app pas echt goed werken als de Apple Watch Series 6 zelfstandig deze metingen zou uitvoeren: een paar keer per dag zonder dat jij het zelf in de gaten hebt. Het probleem is alleen dat de metingen zo vaak foutmeldingen veroorzaken, dat alle pogingen die de Watch doet om zelfstandig een meting te doen, resulteren in een foutmelding.

Daardoor moet je nu steeds handmatig een meting uitvoeren. En zelfs dan gaan de metingen wel erg mis. Je moet je pols op een tafel leggen en stilhouden, en dan nog gaat het regelmatig fout. Dat komt omdat een professionele bloedzuurstofmeter meestal op het puntje van je vinger wordt gezet en niet om je pols wordt gedaan. De reden waarom is duidelijk: als je de Apple Watch op je vingertop legt en dan de meting doet, krijg je veel nauwkeurigere resultaten.

Sneller opladen

Hoewel we dus wat minder te spreken zijn over de Saturatie-app, zijn er wel degelijk een aantal fijne verbeteringen in de Watch te vinden. De eerste is de verbeterde oplaadsnelheid. De Series 6 is een stuk vlotter opgeladen en dat is geen overbodige luxe.

Dankzij de Slaap-app van watchOS 7 hebben we de smartwatch nu ook ‘s nachts om en laden we hem enkel ‘s ochtends op als we net uit bed komen. Dat is genoeg om de accu gevuld te houden voor 24 uur. Tot de Apple Watch een accu krijgt die meerdere dagen meegaat, is dit een prima alternatief.

Twee andere kleine verbeteringen waar Apple het niet over heeft gehad, zijn de hardere luidspreker en verbeterde Taptic Engine. De Series 6 is merkbaar luider bij het afspelen van een alarm en ook de tikjes op je pols bij een notificatie of alarm zijn beter voelbaar dan voorheen. Dat komt goed uit, zeker nu de Slaap-app ons iedere ochtend wakker tikt.

De Watch draait ook op de nieuwe S6-chip, die het horloge nog iets sneller maakt, al merken we hier in vergelijking met de Series 5 niet heel veel van. De Watch is nog steeds snel genoeg: animaties zijn vloeiend en we zijn ook na dagen testen geen haperingen tegengekomen in apps.

Upgraden? Alleen met een Series 3 of ouder

Dat alles maakt de Apple Watch Series 6 de beste Apple Watch tot nu toe, maar de afstand met de Series 5 is tegelijk kleiner dan ooit. We kunnen het ons daarom moeilijk voorstellen voor wie het upgraden naar de Series 6 vanaf de Series 5 of zelfs Series 4 de moeite waard is.

Dat is ook niet zo gek: veruit de meeste mensen zullen een Apple Watch kopen om er jaren mee te doen. Voor eigenaren van de Series 3 zijn inmiddels genoeg veranderingen doorgevoerd om een upgrade te rechtvaardigen.

Met een Series 3 of ouder haal je met de Series 6 een Watch in huis die ook de vernieuwingen van de Series 4 en 5 ingebakken heeft. Je gaat er dan ineens op vooruit met een voorkantvullend scherm, veel snellere processor, always on-display en alle verbeterde gezondheidssensoren.

En de Apple Watch SE dan?

Maar daarmee zijn we er nog niet helemaal: tegelijk met de Series 6 heeft Apple namelijk de Apple Watch SE uitgebracht. Dit nieuwe instapmodel heeft hetzelfde moderne design en is ruim honderd euro goedkoper, zonder heel veel in te leveren.

Voor het extra geld krijg je met de Series 6 een always on-scherm, de bloedzuurstofmeter, betere accu, snellere processor en mogelijkheid om hartfilmpjes te maken. Bepaal dus vooral voor jezelf of die extra’s voor jou dat extra geld waard zijn.

Conclusie Apple Watch Series 6 review

Omdat de Saturatie-app van de Series 6 wat ons betreft niet zoveel toevoegt en dat tegelijk de grote verbetering is van dit jaar, valt er opvallend weinig te melden over de Series 6. Daarom is ons advies makkelijker dan ooit: heb je een Series 4 of Series 5, dan is er simpelweg te weinig om een upgrade te rechtvaardigen. Heb je een Series 3 of ouder, dan vormt de Series 6 (en ook de SE) een mooie optelsom van verbeteringen die de Watch de afgelopen jaren heeft gekregen. Aan het einde van het verhaal is de Apple Watch daarmee nog steeds met afstand de allerbeste smartwatch die je als iPhone-gebruiker kunt kopen.

