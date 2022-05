Apps op de Apple Watch verwijderen – dat doe je zo (ook zonder iPhone)

De Apple Watch heeft een beperkte opslag en dan ontkom je er niet aan om soms wat ruimte vrij te maken. Dit doe je door apps op je Apple Watch te verwijderen. Wij vertellen hoe je dat het snelst doet, ook zonder iPhone!

Apps verwijderen op Apple Watch

Net als je iPhone heeft de Apple Watch maar een beperkte hoeveelheid opslag. Bij een recente Apple Watch, zoals de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 7, krijg je 32 GB aan opslag. Dat is behoorlijk veel, maar zelfs dan nemen apps al snel heel veel ruimte in beslag.

Daarom is het belangrijk om zo nu en dan even flink op te schonen. Volg in dat geval de onderstaande stappen voor het verwijderen van apps op je Apple Watch.

Apps verwijderen op Apple Watch Druk op de digitale kroon (Digitale Crown), dit is de ronde knop aan de zijkant van je Apple Watch; In het app-overzicht houd je je vinger op een willekeurige app ingedrukt; Wacht tot een nieuw venster verschijnt, scrol naar beneden en kies voor ‘Wijzig apps’; De apps beginnen te trillen, tik op het kruisje bij de app die je wilt verwijderen en kies voor ‘Verwijder app’.

Wanneer je een app-icoontje niet herkent is het makkelijker om de apps in de lijstweergave te verwijderen. Dat doe je als volgt.

Houd je vinger eventjes op een app en wacht tot het menu verschijnt;

Kies in het menu voor de optie ‘Lijstweergave’;

Blader door de lijst van apps tot je de app gevonden hebt die je wilt verwijderen;

Veeg naar links op de naam van de app en tik op het prullenbakje.

Het is overigens niet mogelijk om elke app te verwijderen. Krijg je geen kruisje of geen prullenbak te zien? Dan kan de app niet weggegooid worden.

Apple Watch verwijderen met de iPhone

Uiteraard is het ook mogelijk om via je iPhone de apps van je Apple Watch te verwijderen. Dat doe je op de volgende manier.

Open de Apple Watch-app op je iPhone;

Tik onderaan op ‘Mijn Watch’;

Scrol naar beneden tot je ‘Geïnstalleerd op Apple Watch’ ziet staan;

Tik op de app die je wilt verwijderen en zet de schuifknop uit bij ‘Toon app op Apple Watch’.

