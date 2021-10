Apple Watch Series 7 kopen: alles wat je moet weten

De Apple Watch 7 is Apple’s nieuwste smartwatch en is weer een stukje beter dan zijn voorganger, de Apple Watch series 6 . Het nieuwere model komt onder andere met een groter scherm, sneller opladen en nieuwe functies zoals het detecteren van trainingen op de fiets. Al met al is de nieuwe smartwatch een leuke update ten opzichte van het vorige model en op deze pagina vertellen we je precies waar je rekening mee moet houden.

Prijs van een Apple watch series 7

De Apple Watch 7 is een smartwatch met een flink prijskaartje, maar is gelukkig niet duurder geworden dan de series 6. Hij komt in twee maten, waarbij de grotere van de twee natuurlijk ook een stukje duurder is. De prijzen zijn als volgt:

41 mm: 429 euro

45 mm: 459 euro

Daarmee zijn beide afmetingen een stuk duurder dan de grootste concurrent van dit moment. De Samsung Galaxy Watch 4 classic met een afmeting van 46 mm koste namelijk “maar” 400 euro op de dag van de release. Daardoor is zelfs de kleinere Apple Watch 7 prijs een paar tientjes hoger. Uiteraard krijg je daar ook veel voor terug. Er is immers nog altijd geen betere smartwatch te vinden dan die van Apple.

Voor wie is de Apple Watch 7 geschikt?

Een smartwatch komt het meest tot z’n recht bij iemand die veel sport/wandelt of simpelweg meer inzicht in z’n gezondheid wil. Zo kun je met de je nieuwe horloge bijvoorbeeld je hartslag meten en je bloed-zuurstofgehalte. Bovendien kan het een ECG maken en verkrijg je inzicht in je slaapgewoontes. Alles bij elkaar heb je zo een goed inzicht in je gezondheid.

Uiteraard zijn er meer voordelen aan een smartwatch. Zo kun je er ook muziek op opslaan, je berichten lezen en zelfs de telefoon mee beantwoorden. Dat kun je echter ook allemaal met je iPhone, die moet je dan alleen wel eerst uit je zak halen. De voordelen met betrekking tot het meten van je gezondheid en je work outs zijn daarom waarschijnlijk overtuigender.

Als je op dit moment al een goede smartwatch hebt, bijvoorbeeld een series 5 of 6, dan is het niet direct nodig om het nieuwe model aan te schaffen. Heb je echter nog een series 3 of helemaal geen smartwatch? Dan kan het zeker een goed idee zijn om direct voor de nieuwste Apple Watch 7 te gaan.

Kan de prijs per winkel erg verschillen?

Dat kan zeker. Apple geeft uiteraard een adviesprijs mee, maar winkeliers mogen zelf de uiteindelijke prijs bepalen. Zo kan de Apple Watch 7 prijs bij Coolblue bijvoorbeeld iets lager zijn dan bij Bol.com of Mediamarkt. Ook kan het zijn dat hij bij de ene winkel tijdelijk in de aanbieding is, terwijl je bij de andere winkel nog de normale prijs betaalt. Wij raden daarom altijd aan om onze prijsvergelijker te gebruiken. Daarmee vind je heel snel de beste prijs van dit moment zodat je nooit teveel betaalt.

Gebruik onze prijsvergelijker op deze pagina

Het gebruik van de prijsvergelijker is erg eenvoudig. Als je naar boven scrollt zie je dat de goedkoopste aanbieding automatisch al bovenaan staat. Houd er rekening mee dat dit dus ook om het kleinere model gaat. Wil je liever de 45 mm versie? Vink die dan aan in de filteropties aan de linkerkant. Je kunt daar nog meer voorkeuren aangeven.

Heb je eenmaal de beste Apple Watch 7 prijs gevonden? Klik dan op de oranje knop met ‘naar aanbieding’. Je komt dan terecht op de website van de aanbieder. Je kunt daar heel eenvoudig je bestelling afronden.