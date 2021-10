Apple Watch Series 7 review: groot scherm, maar (te) kleine upgrade

De Apple Watch Series 7 is een grote upgrade, althans in letterlijke zin. Het nieuwe horloge van Apple kreeg een groter en helderder scherm, maar biedt verder weinig extra’s. Is dit de smartwatch die je nodig hebt?

Apple Watch Series 7 review

Vorig jaar sleutelde Apple niet aan het design; wél kreeg de Watch 6 er nieuwe sensoren bij, die het bloedzuurstofgehalte meten. Met de gloednieuwe Apple Watch Series 7 is het andersom, want het belangrijkste speerpunt is het ontwerp met het grotere display. Belangrijke (gezondheids)functies ontbreken.

We vinden de nieuwe Apple Watch Series 7 uitstekend. Het grotere scherm is een dikke plus en je laadt het klokje sneller op dan voorheen. Het is de beste Apple Watch die we om de pols hebben gehad. Of nog sterker: er bestaat wat ons betreft geen betere smartwatch. Maar dat we desondanks niet overlopen van enthousiasme, lees je in deze Apple Watch Series 7 review.

Ontwerp en scherm

Wat het ontwerp betreft lijkt de Series 7 veel op de vorige modellen. De horlogekast is weer vierkant, de zijkanten zijn afgerond en er is een draaiknopje. Daarmee lijkt het nieuwste klokje nog steeds (te) veel op de eerste Apple Watch, die het bedrijf alweer zeven jaar geleden uitbracht. Nog steeds oogt de smartwatch hoogwaardig en stijlvol, maar het wordt tijd voor een nieuw design.

Links de Apple Watch Series 7 (45 mm), rechts de Apple Watch Series 6 (44 mm)

Toch voert Apple een designverandering door waar iedereen blij van wordt. Terwijl de kastgrootte nauwelijks toeneemt (ze zijn er in versies van 41 en 45 millimeter), heb je bijna 20 procent meer scherm dan bij de Apple Watch Series 6. Vergeleken met de Series 3 is het display zelfs ruim 50 procent groter.

Apple maakt het scherm groter door de randen smaller te maken. Het scherm buigt zelfs een beetje over de randen af, waarbij het display en de kast fraai in elkaar overlopen.

Geen Qwerty-toetsenbord

Het grotere scherm zorgt dat de Apple Watch net wat fijner is in gebruik. De knoppen en menunamen zijn groter, wat bijvoorbeeld handig is in de Rekenmachine- en Timer-app. Er zijn ook twee wijzerplaten die de extra schermruimte benutten. Een daarvan is de Contour-wijzerplaat, waarbij de cijfers prachtig langs de randen van het display vloeien.

Een andere – wijzerplaat Modular Duo – is het handigst. Hiermee plaats je twee uitgebreide complicaties onder elkaar, met linksboven nog een kleine complicatie en rechts de tijd. Zo hoef ik maar met mijn pols te draaien voor een buienverwachting van de komende vier uur, met daarboven een gedetailleerde weergave van de Activiteit-app.

Met het grotere display is er zelfs ruimte voor een volledig Qwerty-toetsenbord, zodat je niet afhankelijk bent van de dicteerfunctie om een bericht op te stellen. Vreemd en teleurstellend genoeg is deze er alleen voor Series 7-modellen uit Engelstalige landen. In Nederland wordt het toetsenbord niet ondersteund.

Wel kun je de taal veranderen naar het Engels om het toetsenbord op je pols te krijgen. Maar omdat de toetsen erg klein zijn en je nogal eens mistast, is een goede autocorrectie essentieel. En die laat die dan ook werken in het Engels.

Met het vernieuwde, volledig toetsenbord kunnen we dus niets, terwijl dit toch een van de belangrijkere features van de Apple Watch Series 7 is. Al is met al is het grotere scherm prettig, maar het zal de manier waarop je de Watch gebruikt niet veranderen.

Net als de vorige modellen ondersteunt de smartwatch always on. Het is dan niet nodig om de pols te draaien of het scherm aan te raken om de tijd te zien, want het scherm staat altijd aan. Wel wordt het display gedimd als je er niet naar kijkt en in deze weergave is het display 70 procent helderder dan voorheen.

Een andere verandering aan het display is dat het duurzamer is. Het kristal is dikker en beter bestendig tegen barsten. De Series 7 is ook de eerste met een IP6X-certificaat voor stofbestendigheid en hij is waterdicht tot 50 meter onder water. Je kan dus prima met het horloge zwemmen.

Sneller opladen

Net als de vorige modellen zingt de Apple Watch het met één acculading zo’n 18 uur uit. Genoeg om de dag door te komen en meestal kun je de Watch ook nog een nachtje laten slaaptracken. Is de accu leeg, dan duurt het minder lang om de batterij weer op volle sterkte te krijgen: ongeveer een uur.

Bij de Apple Watch wordt namelijk een snellaadkabel geleverd, waarmee je de Watch zo’n 33 procent sneller van stroom voorziet dan bij de Series 6. Hier heb je wel een krachtige 18 Watt-oplader (of krachtiger) voor nodig, die Apple niet meelevert in de doos. Het snellere opladen is vooral ideaal voor wie het klokje ‘s nachts om de pols heeft. Leg je de Watch tijdens het verorberen van je ontbijt op de ronde oplader, dan is dat waarschijnlijk al genoeg om de dag door te komen.

De processor van de Series 7 heeft de naam S7, maar hij lijkt exact dezelfde prestaties te leveren als de S6 in de Series 6. Een snelheidsverschil hebben we dus ook niet opgemerkt, maar bij de Series 6 voelden apps al erg soepel en snel aan. Nieuwe gezondheidssensoren zijn er niet. De Watch houdt nog steeds de hartslag bij, heeft een bloedzuurstofmeter en kan een ecg (hartfilmpje) maken.

Eerste Apple Watch met cellular (4G)

Ondanks dat de Watch Series 7 niet heel vernieuwend is, is er een goede reden om de smartwatch van Apple juist dit jaar aan te schaffen. De Cellular-versie van de Apple Watch voor het eerst beschikbaar in Nederland, waarmee de Apple Watch 4G heeft. Zonder dat je iPhone in de buurt is, ben je dan bereikbaar en kun je mobiel internetten. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor hardlopers.

Wij hebben de 4G-versie nog niet getest; vanaf aanstaande vrijdag (29 oktober) is de Apple Watch Series 7 met Cellular te bestellen. Een week later, op vrijdag 5 november, heb je de 4G-versie van de Watch op z’n vroegst in huis.

Conclusie Apple Watch Series 7 review

De Apple Watch Series 7 is een geweldig verlengstuk van de iPhone. En eigenlijk nog veel meer dan dat, want hij meet je slaap, doet dienst als sporthorloge en houdt je gezondheid in de gaten. Heb je een iPhone in je broekzak, dan wil je een Apple Watch om de pols. Waarschijnlijk wil je dan ook een Watch Series 7, want er is geen betere smartwatch. Maar de verschillen met de Series 6 zijn klein. Het scherm is iets groter, maar het verandert niet de manier waarop je je Apple Watch gebruikt. Buiten het verbeterde display is er nauwelijks iets verbeterd, dus de Apple Watch Series 7 is weinig vernieuwend. Heb je een Series 6 of Series 5, dan is de nieuwste Watch een te kleine sprong voorwaarts om te upgraden. Dat geldt ook voor de Series 4, tenzij je graag het always on-scherm wil. Heb je echter een Series 3 of ouder, wil je een versie met Cellular, of heb je nog nooit een smartwatch van Apple gehad? Dan zal de Apple Watch Series 7 je niet teleurstellen.

