Round-up: onze iPhone review-updates voor 2022

In hoeverre zijn oudere iPhones anno 2022 het kopen waard? Wij hebben ze de afgelopen weken opnieuw getest. In deze iPhone round-up zetten we onze conclusies voor je op een rijtje.

Relevante iPhones opnieuw aan de tand gevoeld

De iPhone 13 en 13 Pro zijn Apples meest recente iPhones. Wil je de beste smartphone die Apple momenteel te bieden heeft? Dan kies je natuurlijk voor een 13 (Pro). Dat betekent echter niet dat oudere iPhones ineens bagger zijn – integendeel, zelfs. Dankzij Apples geweldige software-ondersteuning voelen iPhones van een aantal jaartjes oud nog steeds gloednieuw aan.

We hebben daarom alle relevante iPhones in 2022 opnieuw getest. De iPhone 8 en ouder laten we in deze round-up even links liggen; deze toestellen zijn wat ons betreft niet langer het overwegen waard. Ze zijn simpelweg te verouderd. Is het verstandig om voor een toestel te kiezen dat al een paar jaar op de markt is, of kun je beter even verder kijken? Is de iPhone 11 ook in 2022 nog modern genoeg? Je leest het allemaal in deze review round-up.

De iPhone 12 Pro (Max) kan in 2022 nog prima mee. Het paradepaardje van 2020 houdt op veel vlakken zelfs de nieuwe iPhone 13 Pro (Max) nog behoorlijk bij. Je mist een paar functies ten opzichte van de 13 en dat is jammer, maar dat maakt het toestel niet meteen verouderd. Het prijsverschil met een nieuwe iPhone 13 Pro (Max) is echter zo klein (vaak minder dan 100 euro) dat je er goed aan doet om dan toch voor het nieuwste toestel van Apple te gaan.

→ Lees de volledige review-update van de iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 12 review-update

De iPhone 12 is ook in 2022 nog een geweldig toestel. De smartphone voelt modern aan en heeft een hoop recente features. Daarnaast is het design nagenoeg hetzelfde als dat van de iPhone 13. Op camera-gebied missen een paar functies, maar de iPhone 12 maakt evengoed nog prachtige foto’s en video’s. En ten slotte bespaar je op dit moment meer dan 100 euro ten opzichte van een 13.

→ Lees de volledige review-update van de iPhone 12

De iPhone 11 Pro is nog steeds een uitstekend toestel. Maar ondanks dat hij alweer tweeënhalf jaar oud is, is het paradepaardje van 2019 nog maar weinig in prijs verlaagd. Het prijsverschil met de iPhone 12 Pro is klein – maar dat toestel is met de 5G-ondersteuning en een betere camera zijn meerprijs waard. Ga alleen voor de iPhone 11 Pro als je hem tweedehands van iemand kunt overnemen, of als je op een refurbished iPhone uit bent.

→ Lees de volledige revieuw-update van de iPhone 11 Pro

De iPhone 11 is niet meer het jongste beestje, maar dat heeft ook een voordeel: hij is een stuk goedkoper geworden. Toch is het toestel voor de meeste mensen niet de beste keus, want met de iPhone SE, iPhone 12 (Pro) en iPhone 13 (Pro) zijn er betere opties. Koop de iPhone 11 alleen als je nieuwe iPhone niet meer dan 600 euro mag kosten, maar je wel een toestel met een modern design wilt.

→ Lees de volledige review-update van de iPhone 11

In 2021 was de iPhone SE 2020 nog een prima koop. Maar in 2022 weten we dat er (zeer) binnenkort een nieuwe iPhone SE 2022 aan zit te komen. Daarom kun je beter de iPhone SE van twee jaar geleden links laten liggen en nog eventjes wachten. Voor een nieuwe iPhone SE 2022 betaal je straks ongeveer evenveel als de oudere iPhone SE uit 2020, maar je krijgt een krachtigere A15 Bionic-chip en 5G-ondersteuning. Dit maakt de nieuwe instap-iPhone een stuk toekomstbestendiger.

→ Lees de volledige review-update van de iPhone 11

De iPhone XS gebruikt een verouderde A12-chip. Daar kun je nog wel even mee vooruit, maar ook bij de iPhone XS zijn er inmiddels betere keuzes. Een uitzondering is wanneer je er een goedkoop tweedehands op de kop kunt tikken. Wil je per se een goedkope iPhone? Wacht dan op de iPhone SE 2022 die krachtiger is, maar er wel wat gedateerder uitziet. Liever toch een iPhone met moderne looks? Ga dan voor de iPhone 11 of de iPhone 12, waar je veel langer plezier aan hebt.

→ Lees de volledige review-update van de iPhone XS

De iPhone XR was vorig jaar nog een goede Apple-instaptelefoon. Maar anno 2022 wordt het toch echt tijd om naar een van zijn nieuwere broertjes te kijken. Het grootste minpunt is de camera: de iPhone XR heeft slechts één lens achterop. Deze camera is alles behalve indrukwekkend.

→ Lees de volledige review-update van de iPhone XR

De iPhone X is een iconische iPhone, en nog steeds een van de mooiste telefoons die Apple gemaakt heeft. Maar hij is alweer ruim vier jaar oud, en daarmee is hij voor een smartphone behoorlijk op leeftijd. De A11 Bionic-chip is niet de snelste, en het toestel wordt waarschijnlijk nog maar twee jaar voorzien van software-updates. De camera is ook een stuk minder goed dan zijn opvolgers. Bovendien is de iPhone X relatief duur: voor minder geld heb je een betere iPhone. De enige reden om hem te kopen, is als je de jubileum-iPhone in huis wilt halen als een collectorsitem.

→ Lees de volledige review-update van de iPhone X

Een iPhone voor iedereen

Gelukkig zijn er veel iPhones om uit te kiezen. Zo is er altijd een toestel dat bij jou past. Natuurlijk verschillen ze allemaal op het gebied van camerakwaliteit, scherm, snelheid en functionaliteit. Ga daarom ook vooral even voor jezelf na wat je belangrijk vindt. Deze round-up dient als ondersteuning. En via onze iPhone-prijsvergelijker vind je snel de goedkoopste aanbieding voor jouw favoriete iPhone.

Weet jij al voor welke iPhone je gaat? Of gebruik je nu een iPhone waar je hele goede of juist slechte ervaringen mee hebt? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel. Download daarnaast even de iPhoned-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je geen enkel artikel!