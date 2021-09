iPhone 13-serie eerste indruk: nog steeds voor ieder wat wils

Ook dit jaar presenteerde Apple weer vier nieuwe iPhones. iPhoned kon alvast aan de slag met dit nieuwe kwartet. Hier lees je dan ook onze eerste indruk van de Phone 13-serie!

Eerste indruk: iPhone 13-serie

Apple onthulde 14 september 2021 allerlei nieuwe producten waaronder de iPad (mini) 2021 en de Apple Watch Series 7. Ook was het tijd voor de iPhones van 2021 en dat hebben we geweten. De Amerikaanse fabrikant liet ons weer kennismaken met vier nieuwe toestellen.

iPhoned komt aankomende weken natuurlijk met vier uitgebreide reviews van al die modellen. We zijn echter ook al even aan de slag geweest met de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en natuurlijk de iPhone 13 Pro Max. Onze eerste indrukken van de hele iPhone 13-serie lees je hier!

Verpakking: we moeten er nog steeds aan wennen

Bij de iPhone 12-introductie maakte Apple een wat controversiële keuze. Een oplader of setje EarPods werden namelijk niet meer meegeleverd. Dat is nog steeds het geval bij de iPhone 13-reeks en dus is de verpakking van de toestellen niet al te spannend.

De doosjes van de iPhone 13 en 13 mini zijn wit, terwijl de 13 Pro’s worden geleverd in een zwart doosje. Wat de fabrikant siert is dat de afbeelding van de iPhone 13 op de doos exact dezelfde maten heeft als het echte toestel, dat blijft een leuk detail.

Verwacht geen gesealde plastic doosjes, want ook dat zien we niet meer. Om de iPhone en meegeleverde Lightning-kabel te onthullen trek je een klein stipje los, waarna je de doos pas kunt openen.

Nieuwe kleuren, kleine veranderingen aan het uiterlijk

Laten we beginnen bij de iPhone 13 en de kleinste van het kwartet: de iPhone 13 mini. Beide toestellen zijn te verkrijgen in het blauw, rood, zilver, zwart en roze. Het toestel ademt in alles dat hij de directe opvolger is van de iPhone 12. Zo zien we de kenmerkende rechtopstaande mat afgewerkte randen en glimmende achterkant. Ook het kenmerkende platte scherm is aan boord, maar daarover later meer.

Waaraan je wel direct ziet dat het om een nieuw model gaat is het camera-eiland. Dat heeft ook een matte afwerking, maar de twee camera’s zijn iets anders geplaatst. In plaats van verticaal zijn ze schuin onder elkaar te vinden. Dat zorgt voor een net iets speelser uiterlijk.

De iPhone 13 (links) en de iPhone 13 Pro (rechts)

De iPhone 13 Pro (Max) lijkt ook op een typische iPhone. Zoals misschien bekend hebben die toestellen glimmende randen en een matte achterzijde. Ook daarin zien we weer wat veranderingen qua kleuren voor 2021. Beide 13 Pro’s zijn in vier kleuren te verkrijgen: grafiet, blauw, zilver en goud. De camerasensoren zijn wat groter, maar vind je op dezelfde plek als de voorgangers.

Scherm: de Pro’s gaan er met de winst vandoor

Inmiddels zijn we ook bij fabrikant Apple verwend met oled-schermen. Die werden ‘standaard’ bij de iPhone 12-serie en zien we dus ook weer bij de iPhone 13-reeks. Kleuren spatten er vanaf, kijkhoeken zijn prima en het contrast is echt hoog. De iPhone 13 en 13 mini hebben schermen van 6,1 inch en 5,4 inch met een hoge resolutie.

Tijdens de presentatie zette Apple ook hoog in op de verkleinde notch. Die is namelijk 20 procent kleiner dan bij de vorige modellen. In die notch vinden we verschillende sensoren, waaronder die voor FaceID. Fijn natuurlijk dat ‘ie kleiner is, maar het valt eigenlijk alleen op als je er een oudere iPhone naast houdt. Zonde.

Het scherm van de normale 13’s ververst slechts 60 keer per seconde en dat is inmiddels wel ouderwets te noemen. Op zoek naar een fijnere ervaring? Dan moet je gaan voor een Pro! In onze tijd dat we met alle toestellen aan de slag zijn geweest merk je duidelijk verschil. Die bevatten namelijk een ProMotion-scherm (bekend van iPad Pro) met een maximale verversfrequentie van 120Hz.

Met de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max vlieg je zo door de interface, gaat multitasken een stuk soepeler en voelt alles veel fijner aan. Zoiets kan natuurlijk nadelig zijn voor de accuduur, maar daar is voor gezorgd. De Pro’s bevatten namelijk een ltpo-paneel. Lees je bijvoorbeeld een mail of surf je op een webpagina dan ververst het scherm een stuk minder, wat beter is voor de batterij. In onze losse reviews van de iPhone 13 Pro (Max) gaan we daar natuurlijk verder op in.

Camera’s: meer functies, betere kiekjes

De plaatsing van de camera’s bij de iPhone 13 (mini) is dus wat anders, maar heel grote verbeteringen zien we op dat gebied niet. Apple heeft voornamelijk achter de schermen gesleuteld aan het maken van betere kiekjes. Zo zette de fabrikant tijdens de presentatie hoog in op de Filmmodus, waarmee je perfecte video’s met scherptediepte-effect opneemt. Dat is ook iets wat in we onze uitgebreide reviews zeker gaan bekijken.

Op zoek naar de beste smartphone van Apple op het gebied van de camera’s? Dan ontkom je er niet aan dat je moet gaan voor de iPhone 13 Pro (Max). Op de achterkant zijn weer drie camera’s te vinden, elk met een resolutie van 12 megapixel. Met de groothoeklens kun je nu ook aan de slag met macrofotografie, waarbij de camera van een afstand van twee centimeter scherpstelt.

Ook optisch zoomen is weer van de partij en alle sensoren vangen meer licht op. Dat moet zorgen voor betere foto’s in slechte lichtomstandigheden, iets wat we aankomende tijd gaan testen.

5G, MagSafe en nu verder aan de slag

Met de iPhone 12-serie gooide Apple op meer gebieden hoge ogen dan alleen het vernieuwde design. Zo waren dat de eerste iPhones met 5G-ondersteuning. Fijn natuurlijk voor de toekomst, maar momenteel heb je er nog steeds weinig tot niks aan.



Ook werd MagSafe in de smartphones van de fabrikant geïntegreerd. Dankzij die techniek, die werkt met magneten, kun je bijvoorbeeld een portemonnee op de achterkant ‘klikken’ of een MagSafe-oplader, waarna je het toestel oplaadt.

Beide technieken zijn ook weer aan boord bij de iPhone 13-serie en bespreken we in onze reviews van de toestellen. Daarin gaan we ook verder op de prestaties van de vernieuwde Apple A15-processor en natuurlijk accuduur. Volgens Apple moet die laatste enkele uren beter zijn dan bij de iPhone 12-reeks, wij zijn benieuwd!

Conclusie iPhone 13-serie eerste indruk

De iPhone 13-reeks is op veel punten niet heel vernieuwend, zoals de iPhone 12-serie wel was. Het zijn dan ook ‘tussenmodellen’, voordat Apple komt met de weer heel erg vernieuwde iPhone 14’s. Toch biedt de fabrikant met vier modellen voor ieder wat wils en dat is gewoonweg fijn om te zien. Welke van de iPhones het beste bij jou past ligt aan meerdere factoren zoals budget, grootte en type scherm én de camera’s. Daarmee gaan we natuurlijk uitgebreid aan de slag in onze afzonderlijke reviews! Houd iPhoned dus goed in de gaten, want daar verschijnen binnenkort de (video)reviews van elk iPhone 13-model.

iPhone 13, iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro (Max) kopen

De iPhone 13-serie is vanaf vrijdag 24 september verkrijgbaar in Nederland. De iPhone 13 en iPhone 13 mini kosten evenveel als hun voorgangers: 909 en 809 euro. Dit geldt ook voor de iPhone 13 en 13 Pro Max, daarvoor betaal je respectievelijk 1159 en 1259 euro. Alvast bestellen, check dan snel waar je de iPhone 13-serie kunt reserveren.