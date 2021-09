iPhone 13 en iPhone 13 Pro nu te reserveren in Nederland: dit zijn de beste prijzen

Het is zover! Vanaf nu zijn de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro max in Nederland te reserveren. Daarom zetten we in dit artikel de beste prijzen voor een los toestel en met abonnement op een rijtje.

iPhone 13 reserveren in Nederland

Apple-fans hebben er lang op gewacht en nu is het moment daar. Om 14.00 uur Nederlandse tijd is de iPhone 13 pre-order van start gegaan, waardoor het mogelijk is om je nieuwe iPhone te reserveren. Ben je van plan om de iPhone 13 (mini) of iPhone 13 Pro (Max) in huis te halen? Dan is het slim om snel een pre-order te plaatsen.

Ook dit jaar geldt weer: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als je (te) lang wacht met het pre-orderen van de iPhone 13, kan het zijn dat je langer moet wachten totdat je het toestel in huis hebt. De verwachting is dat de levertijd snel oploopt en we weten niet hoe groot de voorraad van Apple (en alle Nederlandse webwinkels) is.

Als je hebt bepaald of je een iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max neemt, moet je ook nog kijken of je de smartphone met een abonnement koopt, of ‘m liever los in huis haalt. Hieronder zetten we alle deals bij Nederlandse webshops op een rijtje. Volgende week vrijdag (24 september) worden de eerste exemplaren bezorgd.

iPhone 13 los bestellen

iPhone 13 mini los bestellen

iPhone 13 Pro los bestellen

iPhone 13 Pro Max los bestellen

iPhone 13: sneller, mooier en betere camera’s

Met de iPhone 13 en iPhone 13 mini introduceert Apple weer een aantal fijne vernieuwingen. Zo draaien de telefoons op de razendsnelle A15 Bionic-chip, die nog krachtiger is dan de A14-processor van de iPhone 12-toestellen. Ook is de accuduur verbeterd, maken de camera’s mooiere foto’s en is er standaard meer opslag: 128GB. Ook is de notch, de inkeping in het scherm voor Face ID, een stuk kleiner gemaakt.

Bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn de verbeteringen ook fors. Ze hebben een gloednieuw ProMotion-scherm, oftewel: een display met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor is zijn beelden sneller en vloeiender, wat ideaal is als je door de interface swipet of een game speelt. Verder zijn de camera’s van de Pro-iPhones helemaal op de schop gegaan.

De iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn even duur als hun voorgangers: 909 en 809 euro. Dit geldt ook voor de iPhone 13 en 13 Pro Max, waarvoor je respectievelijk 1159 en 1259 euro betaalt. Houd iPhoned in de gaten, want de komende weken publiceren we uitgebreide reviews van alle nieuwe iPhones.

