iPhone 13 Pro (Max) heeft ProMotion-scherm: dit heb je eraan

Het is één van de speerpunten van de iPhone 13 Pro (Max): het vernieuwde ProMotion-scherm. Dit 120Hz-scherm ondersteunt een hele hoge verversingssnelheid. Maar wat heb je eraan?

iPhone 13 Pro: ProMotion-scherm

De nieuwe iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben een Super Retina XDR-display dat het beeld tot 120 beelden per seconde (120Hz) ververst. Bij de vorige modellen was dit nog de helft: 60Hz. Er zijn veel redenen om uit te kijken naar het 120Hz-scherm van de iPhone 13 Pro. We noemen er vier.

1. iPhone voelt sneller aan

Doordat het scherm tot twee keer sneller ververst, kan de iPhone meer frames laten zien. Hierdoor voelt je iPhone veel sneller aan. Dit merk je bijvoorbeeld bij het scrollen en swipen, of het openen en sluiten van een app. Je iPhone reageert sneller op je aanrakingen, waardoor alles vloeiender aanvoelt.

2. Mooiere graphics bij games

Een hogere ververssnelheid is ook fijn bij het spelen van games. De vertraging tussen het moment van een knop indrukken en wat er op het scherm gebeurt is kleiner, waardoor het spel vloeiender en soepeler aanvoelt. En dat in combinatie met de veel betere grafische prestaties van de nieuwe 5-core gpu, maakt de iPhone 13 Pro een geweldig apparaat voor fanatieke gamers.

3. Augmented reality

Augmented reality-apps zien er met een scherm van 120Hz realistischer uit. Tover je nu met een AR-app een IKEA-meubel in je woonkamer, of een tattoo op je arm, dan zie je dat beelden een beetje haperen. Het ProMotion-display van de iPhone 13 Pro laat het er straks allemaal realistischer en vloeiender aanvoelen.

4. Goed voor de batterij

Een scherm dat het beeld 120 keer per seconde ververst, vraagt veel van de batterij. Toch is het ProMotion-scherm van de iPhone 13 Pro misschien wel energiezuiniger dan het scherm van de iPhone 12 Pro. Dit heeft alles te maken met dat de verversingssnelheid nu fluctueert: van 10Hz tot 120Hz.

Bij sommige taken is het niet nodig dat het scherm snel ververst; bijvoorbeeld als je een eenvoudige webpagina bekijkt. Terwijl het scherm voorheen altijd ververste op 60Hz, varieert de ‘refresh-rate‘ van de iPhone 13 Pro constant.

Dit hoef je niet zelf in te stellen, maar gebeurt automatisch. Kijk je bijvoorbeeld naar een film die met 24 fps is opgenomen, dan ververst het ProMotion-scherm ook 24 keer per seconde. Ze verbruikt het display niet meer energie dan nodig, en dat is erg handig.

