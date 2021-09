Apple Watch Series 7 officieel onthuld: groter scherm, verbeterde functies en meer

Hij is er! Apple heeft de Watch Series 7 zojuist onthuld. Wat is er nieuw en welke functies heeft de nieuwe smartwatch? Wij vertellen alles wat je moet weten over de nieuwe Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7 officieel onthuld

De Apple Watch Series 7 is de opvolger van de Watch Series 6. De nieuwe telg in Apples smartwatchfamilie heeft een vergelijkbaar uiterlijk gekregen. De kast van de nieuwe Apple Watch is wat ronder, maar heeft dus vrijwel dezelfde look.

Meer scherm, minder rand

Het scherm van de Apple Watch Series 7 is wel verbeterd. Het scherm is groter, omdat er nu minder rand aanwezig is. Daarnaast is het scherm helderder en heeft het een IP6X-certificering. Even lekker zwemmen of tijdens een stormachtige dag over het strand lopen is daarom geen probleem.

Het glas op de voorkant van de Apple Watch Series 7 is ook sterker. Het is zo’n vijftig procent dikker dan dat van de Apple Watch Series 6.

Samen met het grotere scherm heeft Apple een volledig toetsenbord toegevoegd. Hiermee typ je makkelijker door met je vinger over de letters op het scherm te vegen.

Nieuwe wijzerplaten

De Apple Watch Series 7 krijgt een aantal nieuwe wijzerplaten die het grotere scherm gebruiken. Een van de wijzerplaten toont de wereldkaart met alle 24 tijdzones tegelijk, maar er is ook een nieuwe variant van de modulaire wijzerplaat.

Twee nieuwe formaten: 41 mm en 45 mm

Verder heeft Apple de maten van de kast vergroot naar 41 en 45 millimeter (mm). Dit is een tikkeltje groter dan de vorige generatie. De Apple Watch Series 6 was beschikbaar in de maten 40 mm en 44 mm. Wel netjes: je oude bandjes zijn gewoon te gebruiken op de nieuwe Watch.

Apple Watch Series 7 kleuren

De nieuwe Watch is wederom verkrijgbaar in diverse kleuren. Deze keer heeft Apple voor vijf nieuwe kleuren gekozen, waaronder middernacht (zwart), starlight (grijs), groen, blauw en (PRODUCT)RED. Daarnaast is er ook een Nike- en een Hermès-variant van de Apple Watch Series 7 beschikbaar.

Sneller opladen

De Apple Watch Series 7 heeft ook ondersteuning voor snelladen. Hierdoor is je Watch sneller klaar voor gebruik. Volgens Apple is je smartwatch 33 procent sneller opgeladen. Met een volledig opgeladen accu doe je zo’n achttien uur.

De nieuwe watchOS 8 (release op 20 september) heeft ook nieuwe features voor fietsers (en e-bikes!). De Apple Watch Series 7 kan bijvoorbeeld detecteren wanneer je aan een rit begint. Je krijgt dan ook de vraag of je een workout wil beginnen. De workouts pauzeren ook automatisch wanneer je eventjes even wil uitrusten.

Sinds 2018 heeft Apple al valdetectie op Apple Watch. Valdetectie is in watchOS 8 geüpdatet en geoptimaliseerd voor valpartijen bij trainingen, inclusief fietsen.

Prijs en beschikbaarheid

Doorgaans zijn de aangekondigde producten de vrijdag na het Apple-event te bestellen. Dit jaar heeft Apple alleen gezegd dat de nieuwe Apple Watch Series 7 in de herfst beschikbaar is.

Helaas zijn de Nederlandse prijzen nog niet bekend. De Amerikaanse prijzen weten we wel. De oude Apple Watch Series 3 krijgt een prijsverlaging naar 399 dollar. Net als de Apple Watch SE die 279 dollar gaat kosten. De nieuwe Apple Watch Series 7 begint bij 399 dollar.

Er is nog meer …

Behalve de Apple Watch Series 7, heeft Apple tijdens de keynote van vandaag nog veel meer aangekondigd.