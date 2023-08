iPhone 15 Pro: zó dun worden de nieuwe schermranden

De iPhone 15 Pro krijgt schermranden die veel dunner zijn dan we tot nu toe hebben gezien bij de iPhone. Zó dun worden de nieuwe randen.

Dunnere schermranden bij de iPhone 15 Pro

De release van de iPhone 15 Pro (Max) komt eraan en we weten inmiddels al veel over de nieuwe telefoon. Zo krijgt de iPhone 15 Pro Max voor het eerst een periscoopcamera en een usb-c-aansluiting. Dat is niet het enige, want ook het design van de telefoon wordt net iets anders. De iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 15 (Plus) krijgen namelijk veel dunnere schermranden.

De schermranden van de iPhone 15 Pro (Max) worden naar verluidt nog een slag dunner dan die van de iPhone 15 (Plus). Dat betekent dat de schermen van alle telefoons iets groter zijn, zonder dat de behuizing van de iPhones moet worden aangepast. 9to5mac heeft de nieuwe schermranden vergeleken met oudere iPhones, zodat we zien hoe dun de nieuwe randen daadwerkelijk zijn.

Zo dun zijn de nieuwe randen

De schermranden van de iPhone 15 worden dus een stuk dunner. Bij de iPhone 15 Pro (Max) is de rand nog maar 1,55 millimeter breed. Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro Max heeft schermranden van 2,17 millimeter. 9to5mac heeft eerdere iPhones naast de nieuwe iPhone gezet, zodat je duidelijk het verschil tussen de randen van de telefoons ziet.

Het grootste verschil zien we met de iPhone 11 Pro. Apple heeft de schermranden van de iPhones sinds de lancering van de iPhone X geleidelijk dunner gemaakt. Bij de iPhone 15 worden de randen maar liefst 30 procent dunner dan bij de iPhone 14. Hierdoor zie je ook tussen de iPhone 14 en de iPhone 15 nog een behoorlijk verschil. Het is de verwachting dat de iPhone 17 zelfs helemaal geen schermranden meer heeft.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

De iPhone 15-serie krijgt dus nieuwe dunnere schermranden. We moeten nog maar even wachten op de telefoons, want de nieuwe generatie wordt vermoedelijk volgende maand aangekondigd door Apple. Dit gebeurt doorgaans in de tweede week van september. Nog even geduld dus, want de nieuwe iPhones verschijnen bijna.

Wil jij meer weten over de iPhone 15? Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 een nieuwe actieknop krijgt en de eerste iPhone met een usb-c-poort wordt. Lees hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!