iPhone 17 scherm: straks helemaal geen zwarte randen meer

Apple heeft bij leveranciers gevraagd om speciale schermen zonder randen te ontwikkelen. Maar het gaat nog wel even duren tot we de eerste iPhone zonder zwarte randen gaan zien.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 scherm: volledig zonder randen

We wachten al lang op de eerste iPhone zonder schermranden, maar het scherm van de iPhone 17 Pro lijkt dan toch de primeur te krijgen. Volgens geruchten heeft apple aan Samsung en LG Display gevraagd om nieuwe OLED-panelen te maken.

Deze panelen moeten dan voor het randloze scherm van de iPhone 17 Pro gemaakt worden, maar ze moeten wel het huidige design van de iPhone gebruiken. De techgigant uit Cupertino wil namelijk niet een scherm met gebogen randen, zoals de Samsung Galaxy Edge dat heeft.

Door voor het bekende iPhone-design te kiezen blijft er genoeg ruimte beschikbaar om onder andere de camera onder het scherm te verbeteren. Volgens geruchten is de iPhone 17 Pro de eerste iPhone die Face ID onder het scherm krijgt. Dit wordt straks dus ook het eerste toestel met een scherm zonder randen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple wil nieuw scherm ontwikkelen

Daarnaast wordt dit scherm dan gebruikt om de tijd te overbruggen tot Apple hun nieuwe microLED-schermen heeft gemaakt. Volgens geruchten is het eerste Apple-product dat dit nieuwe microLED-scherm gaat krijgen de Apple Watch Ultra in 2025. Meerdere berichten wijzen erop dat de iPhone dan de komende jaren gaat volgen.

Tot die tijd moeten we dus nog even wachten op een randloos iPhone-scherm. De iPhone 17 Pro met het nieuwe scherm komt pas in 2025. Maar Apple zit niet stil, want volgens recente berichten worden de randen van de iPhone 15 weer een stukje dunner. Daarbij moeten we zeggen dat de schermranden van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max nog dunner worden dan die van de iPhone 15 (Plus).

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.