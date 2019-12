iOS 13.3 verklapt: Apple werkt aan nieuwe Powerbeats 4 met ‘Hé Siri’

Oplettende ontwikkelaars hebben in de code van iOS 13.3 ontdekt dat Apple aan de Powerbeats 4 werkt. De oordopjes zouden onder meer ondersteuning krijgen voor ‘Hé Siri’.



Powerbeats 4 gelekt via iOS 13.3

Naast anonieme bronnen en helderziende analisten is de software van Apple een uitstekende bron om meer te weten te komen over onaangekondigde producten. Zo blijkt ook het deze week verschenen iOS 13.3 een goudmijn voor dit soort informatie.

9to5Mac ontdekte verwijzingen naar de Powerbeats 4, een nieuwe versie van de draadloze oordopjes die extra stevig in je oor zitten met een beugel. De vierde editie van deze koptelefoon zou ‘Hé Siri’ ondersteunen, zodat je handsfree nummers kunt wijzigen, een bericht kunt sturen en nog veel meer.

Ook is in de code te lezen dat de koptelefoon wordt uitgerust met Apples H1-chip, die we ook kennen van de AirPods. Deze chip zorgt voor een snelle en betrouwbare draadloze verbinding tussen je apparaten.

De Powerbeats 4 zijn daarmee een goedkoper alternatief voor de Powerbeats Pro die eerder dit jaar verschenen met een adviesprijs van 250 euro. De Powerbeats 3 zijn vijftig euro goedkoper en hebben een kabeltje tussen de twee oordoppen, zodat je deze achter je nek kunt leggen en ze minder makkelijk verliest.

Een sportief alternatief voor AirPods

Daarmee vormen de Powerbeats-koptelefoons van Apple een sportief alternatief voor de AirPods. Door de beugel die je om je oren heen plaatst, blijven deze oordoppen een stuk beter zitten, wat bijvoorbeeld van pas komt tijdens het hardlopen of het beoefenen van een andere sport.

Wanneer we deze oordoppen in de winkel kunnen verwachten, is niet duidelijk. Met de feestdagen voor de deur is de kans groot dat we minstens tot januari zullen moeten wachten. Zodra we hier meer over weten, lees je het uiteraard op iPhoned.

