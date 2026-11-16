Slimme bril van Apple komt volgens geruchten in 2027 – dit moet je weten

Apple werkt aan een slimme bril die je kunt bedienen met Siri en volgens nieuwe geruchten kunnen we die in 2027 verwachten – dit is wat we er nu over weten.

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Slimme bril van Apple komt in 2027

Volgens nieuwe geruchten verschijnt de eerste slimme bril van Apple in 2027. Apple zet daarbij vooral in op kunstmatige intelligentie, handige camera’s en een goede samenwerking met de iPhone. De eerste prototypes van Apple’s slimme bril hebben de codenaam N50 en zijn inmiddels behoorlijk ver ontwikkeld. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zijn de testmodellen iets dunner dan de tweede generatie Meta Ray-Ban-brillen.

Apple test verschillende kleuren en monturen. De camera’s worden verwerkt in ovale openingen in het montuur, zonder uitstekende onderdelen. Ook komt er een klein lampje aan de voorkant dat aangeeft wanneer de camera’s actief zijn, of wanneer de bril wordt opgeladen. Apple gebruikt bij de eerste generatie geen scherm in de brillenglazen. Je krijgt dus geen augmented reality-beelden voor je ogen, zoals bij sommige andere slimme brillen.

Siri

De slimme bril van Apple moet vooral handig worden dankzij Siri. Met behulp van de ingebouwde camera’s herkent de assistent waar je naar kijkt. Zo kun je vragen welk gebouw er voor je staat, verkeersborden laten vertalen, of advies krijgen over wat je kunt koken met de producten die in je koelkast staan.

Ook kun je telefoontjes beantwoorden, berichten versturen, muziek afspelen en je agenda beheren. Apple wil daarnaast ondersteuning bieden voor apps van andere ontwikkelaars. Denk aan het reserveren van een restaurant of het bestellen van koffie.

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De slimme bril van Apple wordt geen zelfstandig apparaat. De meeste taken worden uitgevoerd via een gekoppelde iPhone. Daarvoor heb je waarschijnlijk een relatief recent model nodig. Android-ondersteuning komt er volgens de geruchten niet.

Release

Apple wil de slimme bril presenteren tijdens de WWDC in juni 2027. De verkoop moet volgens de huidige planning nog voor het einde van 2027 beginnen. Of dat daadwerkelijk gaat lukken, blijft voorlopig nog afwachten. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!