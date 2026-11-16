MacBook Neo 2: dit is alles wat we tot nu toe weten

De MacBook Neo 2 krijgt naar verwachting een snellere chip, meer werkgeheugen en nieuwe AI-functies. Dit weten we tot nu toe over de volgende, betaalbare MacBook!

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MacBook Neo 2 krijgt snellere chip

De huidige MacBook Neo verscheen in maart 2026 en heeft een A18 Pro-chip. Dat is dezelfde chip die Apple gebruikt in de iPhone 16 Pro. Volgens Bloomberg krijgt de MacBook Neo 2 een nieuwere A19 Pro-chip, die ook in de iPhone 17 Pro en iPhone Air zit.

Dat betekent dat de laptop in ieder geval een stuk sneller wordt. Uit tests blijkt dat de A19 Pro zo’n 10 tot 15 procent sneller is dan zijn voorganger. Bij de grafische prestaties kan het verschil zelfs oplopen tot 40 procent.

Er zit alleen wel een addertje onder het gras. Apple gebruikt waarschijnlijk een iets minder krachtige versie van de chip. Die krijgt vijf grafische rekenkernen in plaats van zes.

Meer werkgeheugen en slimmere functies

Ook het werkgeheugen gaat er waarschijnlijk op vooruit. Waar de huidige MacBook Neo het met 8 GB moet doen, krijgt de MacBook Neo 2 naar verwachting 12 GB. Dat is onder andere handig als je meerdere apps tegelijk gebruikt.

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De extra kracht maakt bovendien nieuwe AI-functies mogelijk. Zo kan de MacBook Neo 2 gebruikmaken van Apple’s krachtigere AI-model. Daarmee wordt onder andere het inspreken van teksten nauwkeuriger en krijg je meer mogelijkheden om de stem van Siri aan te passen.

Krijgt de MacBook Neo 2 nieuwe kleuren?

De huidige MacBook Neo is verkrijgbaar in vier kleuren: citrus, blos, indigo en zilver. Volgens Bloomberg wil Apple de kleuren van de laptop gaan vernieuwen. Het is dus goed mogelijk dat de MacBook Neo 2 in andere vrolijke kleuren verschijnt. Welke dat precies worden, is nog niet bekend.

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Wanneer verschijnt de MacBook Neo 2?

Volgens de laatste geruchten verschijnt de MacBook Neo 2 ergens in 2027. Een precieze releasedatum is er nog niet.

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