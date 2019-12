Apple heeft een nieuwe versie van iOS 13 uitgebracht. iOS 13.3 introduceert onder meer communicatielimieten, een fijne functie voor ouders van jonge kinderen. Ook iPadOS 13.3 en tvOS 13.3 zijn vanaf nu te downloaden.



iOS 13.3 downloaden

We zijn alweer aanbeland bij de derde tussentijdse update van iOS 13. Versie 13.3 lost wederom een aantal bugs op, maar voegt ook enkele functies toe. De belangrijkste toevoeging is communicatielimieten. Hiermee kun je Schermtijd uitbreiden. De nieuwe functie is met name voor ouders handig.

iOS 13.3 installeren gaat zo:

Hang je iPhone aan de oplader, of zorg dat de accu voor minstens 50 procent gevuld is; Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de aanwijzingen op het scherm.

Voor het downloaden van iPadOS 13.3 volg je ook bovenstaande stappen. Zie je de updates niet direct verschijnen op je iPhone of iPad? Dat kan. Net nadat Apple updates uitbrengt proberen veel mensen hun device bij te werken, waardoor digitale wachtrijen ontstaan. In dat geval is het slim om het op een later moment nog eens te proberen.

Dit is nieuw in iOS 13.3

De grootste toevoeging is een nieuwe Schermtijd-functie: communicatielimieten. Hiermee kunnen ouders aangeven op welke tijden hun kinderen contact mogen hebben met specifieke personen. Zodoende kun je bijvoorbeeld instellen dat ze ‘s avonds laat niet met andere kinderen gaan chatten.

Een andere toevoeging is de ondersteuning voor fysieke beveiligingssleutels in Safari. Zo kun je de door de browser opgeslagen wachtwoorden beveiligen met een accessoire, zoals de Yubikey. Dit is vooral fijn wanneer je iPhone of iPad kwijt of gestolen is, want op die manier heeft iemand alsnog die sleutel nodig om je wachtwoorden te kunnen gebruiken.

Apple introduceerde de afgelopen jaren Animoji en Memoji. Vind je de animaties maar niks? Dan introduceert iOS 13.3 een fijne functie. Vanaf nu kun je zowel Animoji als Memoji namelijk blokkeren. Je ziet de animaties daardoor niet meer. Ga hiervoor naar de Instellingen-app op je iPhone en tik op ‘Toetsenbord’.



tvOS 13.3 downloaden

Verder heeft Apple tvOS 13.3 uitgebracht voor de vierde en vijfde generatie Apple TV. Je kunt hiermee het uiterlijk van het beginscherm aanpassen. Duik de instellingen in om Apple TV-shows die je momenteel aan het kijken bent op het thuisscherm van je Apple TV te plaatsen. Je vindt de instellingen onder het kopje ‘Apps’. Kies daarna de TV-app en selecteer ‘Thuisscherm’.

Zo installeer je tvOS 13.3:

Ga op je Apple TV naar Instellingen en kies ‘Systeem’; Tik op ‘Software-update’ en kies ‘Update software’; De Apple TV gaat nu op zoek naar tvOS 13.2; Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te installeren.

Meer over iOS 13

Afgelopen jaar bracht Apple iOS 13 uit. De grootste toevoeging van deze update is de donkere modus. Hierdoor worden alle witte menu’s en instellingen voorzien van een zwarte tint. Een andere praktische toevoeging van iOS 13 is geoptimaliseerd opladen. Verder heeft de iPad met iPadOS eindelijk een volwaardig besturingssysteem. Check ook onze iOS 13 review voor meer handige functies.