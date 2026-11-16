De aankomende iPhone 18 en iPhone 18e krijgen dezelfde chip (en meer)

De iPhone 18 en iPhone 18e komen in het voorjaar van 2027 op de markt en krijgen een aantal overeenkomsten, waaronder dezelfde chip.

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iPhone 18 en iPhone 18e krijgen dezelfde chip

Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgen zowel de iPhone 18 als de iPhone 18e de nieuwe A20-chip. De A20 is de opvolger van de A19 en wordt naar verwachting weer een stuk krachtiger en energiezuiniger. De chip wordt geproduceerd met een nieuw 2-nanometerprocedé. Dat moet ook zorgen voor betere prestaties en een lager energieverbruik.

De duurdere iPhone 18 Pro-modellen draaien al op de krachtigere A20 Pro-chip. De ‘reguliere’ iPhone 18 en iPhone 18e krijgen dus een iets minder uitgebreide versie van dezelfde chip. Voor een relatief goedkope iPhone wordt de iPhone 18e dus wel verrassend snel en energiezuinig.

Meer overeenkomsten

Ook op andere gebieden lijken de twee smartphones redelijk dicht bij elkaar te komen. Zo krijgen ze naar verwachting allebei 9 GB werkgeheugen. Dat is een verbetering ten opzichte van de 8 GB in de huidige generatie. Dat extra werkgeheugen is vooral belangrijk voor Apple Intelligence. De slimme functies van Apple vragen namelijk behoorlijk wat geheugen, zeker wanneer taken rechtstreeks op de iPhone worden uitgevoerd.

Toch blijven er ook verschillen. De iPhone 18 krijgt zeer waarschijnlijk een groter 6,3-inch scherm, terwijl de iPhone 18e een 6,1-inch display behoudt. Ook op cameragebied blijft het goedkopere model waarschijnlijk een stukje achter. De iPhone 18 krijgt twee camera’s aan de achterkant, de 18e moet het vermoedelijk met één camera doen.

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Release

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn al in het najaar van 2026 verschenen. De reguliere iPhone 18, iPhone 18e en iPhone Air 2 volgen dus waarschijnlijk in maart of april van 2027. Over de prijzen is op dit moment nog niets bekend. Wil je niets missen van de ontwikkelingen omtrent de aankomende iPhones? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!