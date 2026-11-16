De volgende iPhone Duo krijgt mogelijk deze toffe upgrades

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
16 november 2026, 10:54
2 min leestijd
De volgende iPhone Duo krijgt mogelijk deze toffe upgrades
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De iPhone Duo ligt nog maar net in de winkels, maar Apple denkt alweer na over de volgende versie. En er staan maar liefst vier verbeteringen op de planning!

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Vier upgrades voor de iPhone Duo

Apple heeft onlangs zijn eerste opvouwbare iPhone uitgebracht, de iPhone Duo. Maar Apple blijft niet te lang stilstaan en kijkt alweer vooruit. Volgens Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg heeft het bedrijf vier belangrijke verbeteringen op hun verlanglijstje staan voor de volgende vouwbare iPhone.

iPhone duo review

1. Face ID om je iPhone te ontgrendelen

De eerste verbetering is Face ID. De huidige iPhone Duo gebruikt nog Touch ID, waarmee je het toestel ontgrendelt met je vingerafdruk. Apple wil daar uiteindelijk gezichtsherkenning aan toevoegen.

Er zijn zelfs al prototypes van de iPhone Duo 2 gemaakt met Face ID op het scherm aan de buitenkant. Toch is het nog maar de vraag of Apple dit op tijd voor elkaar krijgt. Mogelijk verschijnt Face ID daarom pas bij de iPhone Duo 3.

2. Een handige actieknop

Ook de actieknop staat op Apples wensenlijstje. Die kennen we al van andere iPhones en daarmee kun je snel een zelfgekozen functie gebruiken.

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iphone duo panels

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je meteen de zaklamp wilt inschakelen of de camera wilt openen. Het is nog niet bekend wanneer de opvouwbare iPhone deze knop krijgt.

3. Een betere camera

Apple wil daarnaast een extra camera toevoegen. Zodat je net als bij de Pro-modellen drie camera’s op de achterkant hebt. De iPhone 18 Pro (Max) kan 8 keer optisch inzoomen en het zou mooi zijn als de iPhone Duo dat straks dan ook kan. Vooral wanneer je graag foto’s maakt van zaken die wat verder weg staan, is dat een welkome verbetering.

4. Dunner en lichter

Tot slot wil Apple de iPhone Duo dunner en lichter maken. Dat is natuurlijk prettig bij een opvouwbare smartphone, die je zowel opengeklapt als dichtgevouwen gebruikt.

iPhone duo review

Wanneer deze verbeteringen precies verschijnen, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk verschijnt de iPhone Duo 2 ergens in september van 2027, maar op Face ID moet je waarschijnlijk nog een extra generatie wachten.

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Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een vouwbare iPhone? Dan is de eerste iPhone Duo natuurlijk ook een prima koop! En neem je hem het toestel bij een abonnement, dan ben je vaak ook nog wat goedkoper uit!

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo
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Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

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