Kuo: Apple werkt aan nieuwe AirPods Max én AirPods Lite

De geruchten gingen al rond en ook Ming-Chi Kuo zegt het nu: Apple werkt aan nieuwe AirPods Max en AirPods Lite. Maar wanneer verschijnen de nieuwe AirPods?

Goedkopere AirPods Lite in de maak

Volgens de doorgaans erg betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo werkt Apple aan een goedkoper paar AirPods. De budgetversie van de AirPods – ook wel de AirPods Lite genoemd – gaan volgens Kuo slechts 99 dollar kosten. Ter vergelijking: Apple verkoopt op dit moment de AirPods 3 voor € 197,99 euro en de AirPods Pro 2 voor € 269,95.

De AirPods Lite worden dus een flink stuk goedkoper. Hoe de goedkopere oortjes er precies uit gaan zien is nog onduidelijk. De oplaadcase heeft naar verwachting in ieder geval geen speaker, maar wel een usb-c-aansluiting. De oortjes zien er verder waarschijnlijk hetzelfde uit als de AirPods 2, maar kunnen voorzien worden de U1-chip. Hiermee is ‘Precision finding‘ mogelijk.

Duurste AirPods ooit krijgen eindelijk een opvolger

Apple komt dus mogelijk met de goedkoopste AirPods ooit, maar geeft de duurste AirPods ooit naar verwachting ook een update. De Apple AirPods Max krijgen volgens Kuo na twee jaar eindelijk een nieuwe opvolger. De nieuwe AirPods Max worden vooral op technisch gebied verbeterd: zo gaat de batterij langer mee en krijgt de koptelefoon (hopelijk) eindelijk ondersteuning voor Lossless-audio.

Apple gaat ook het design van de nieuwe AirPods Max op de schop gooien. De opbergcase krijgt een verbeterd ontwerp en de koptelefoon wordt uitgebracht in meerdere kleuren. De besturing van de AirPods Max wordt aangepast naar touch controls. Hiermee kun je door op de oorschelp te vegen of te tikken het volume aanpassen of naar een andere nummer gaan. Veel handiger dan het Apple Watch-kroontje natuurlijk.

AirPods Lite en AirPods Max 2: dit is wanneer ze verschijnen

Het is inmiddels dus zo goed als zeker dat Apple met goedkopere AirPods komt en de strijd aan probeert te gaan met de budget draadloze oortjes. Wanneer kunnen we de goedkoopste en duurste AirPods op de markt verwachten? Volgens Kuo gebeurt dit op zijn vroegst in de tweede helft van 2024, met een eventuele uitloop naar 2025. Je moet nog wel even wachten dus.

Deze lange productietijd hangt mogelijk samen met de lancering van Apple Reality, Apples eerste VR-bril. Apple focust nu voornamelijk op het uitbrengen van de bril, waardoor er dit jaar geen grote updates worden verwacht bij andere devices. Kan jij dus niet nog een jaar wachten met het kopen van nieuwe AirPods? Check dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker:

