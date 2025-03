Verrassing: AirPods Max krijgen nieuwe functies (en worden nóg beter)

Bezitters van de AirPods Max opgelet, want Apple komt met een paar hele toffe, nieuwe functies voor de koptelefoon. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Max krijgen nieuwe functies (en worden nóg beter)

Vanaf april klinken je AirPods Max beter dan ooit. Dankzij een nieuwe software-update krijgt de koptelefoon van Apple Lossless-audio én extreem lage vertraging.

Jammer genoeg zit er wel een addertje onder het gras. Je moet namelijk AirPods Max met een usb-c-poort hebben om de nieuwe functies te kunnen gebruiken. De AirPods Max met lightning-aansluiting krijgen de functie dus niet. Daarnaast moet je de AirPods bekabeld aansluiten. Apple heeft daarom nu ook een USB-C-naar-mini-jack-kabel voor 45 euro in hun assortiment.

Met deze kabel kun je AirPods Max aansluiten op een mini-jack-aansluiting, bijvoorbeeld de audiopoort in het vliegtuig. Ook je iOS- of iPadOS-device kun je met deze kabel aansluiten op een mini-jack-aansluiting, bijvoorbeeld van een speaker of je geluidsysteem in de auto.

Apple zegt het volgende over de update met de nieuwe functies voor de AirPods Max:

Met deze update komt op AirPods Max 24-bits, 48-kHz Lossless-audio beschikbaar. Dat betekent dat de integriteit van oorspronkelijke opnames bewaard blijft en je de muziek precies hoort zoals de artiest het in de studio voor ogen had. Daarnaast werkt Lossless-audio in persoonlijke ruimtelijke audio, zodat je profiteert van geweldig nauwkeurig, ongecomprimeerd geluid. Zo geniet je in Apple Music van meer dan 100 miljoen nummers in Lossless-audio.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Max (met usb-c)

In september van 2024 heeft Apple een nieuwe versie van de AirPods Max uitgebracht. De koptelefoon kwam toen beschikbaar met een usb-c-poort, zodat je nog maar één kabel nodig hebt om je AirPods, iPhone, iPad en MacBook op te laden. Bovendien kregen de AirPods Max een paar nieuwe kleuren. Hij kwam toen beschikbaar in de kleuren middernacht, sterrenlicht, blauw, paars en oranje.

De adviesprijs van de AirPods Max is 579 euro. Maar de koptelefoon is vaak al wat goedkoper te vinden in ons AirPods Max-prijsoverzicht. Check dan wel altijd even de beschrijving of je de versie met usb-c koopt.