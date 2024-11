Klinken jouw AirPods slecht? Zo verbeter je de geluidskwaliteit

Gaat de audiokwaliteit van jouw AirPods langzaam achteruit? Dan zijn er verschillende manieren om te voorkomen dat jouw AirPods slecht klinken. Zo los je dat op!

AirPods klinken slecht

Klinken jouw AirPods heel slecht, ook als je het volume op zijn hardst zet? Dan is het goed mogelijk dat de audiokwaliteit van de oortjes is verslechterd. Na een bepaalde tijd gaat de geluidskwaliteit geleidelijk achteruit. De audio klinkt dan gedempter, waardoor tonen minder goed en minder mooi hoorbaar zijn. Dat is jammer, want dat gaat ten koste van de muziek die je luistert of films en series die je kijkt.

Gelukkig zijn er meerdere manieren om je AirPods minder slecht te laten klinken. Het is belangrijk dat je de oortjes eens in de zoveel tijd schoonmaakt, want vuil kan geluid tegenhouden. Hier legden we al eerder uit wat de beste manier is om je AirPods, AirPods Pro en AirPods Max schoon te maken. Heb je dat gedaan, maar is de audiokwaliteit nog steeds niet goed? Dan kun je ook de instellingen van de oortjes aanpassen via je iPhone.

Geluidskwaliteit verbeteren via je iPhone

Klinken jouw AirPods slecht? Koop dan niet direct nieuwe oortjes, want je kunt de geluidskwaliteit van de oortjes nog verbeteren via je iPhone of iPad. Het is mogelijk om het geluid van de AirPods aan te passen, om de audiokwaliteit toch te verhogen. Benieuwd hoe je dat doet? Om de instellingen van de AirPods aan te passen moet je de oortjes uit het oplaaddoosje halen en ze in je oren doen. Volg dan deze stappen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Scrol naar beneden en tik op ‘Audio en visueel’; Kies voor ‘Aangepaste koptelefoon’; Zet de schakelaar achter ‘Aangepaste koptelefoon’ aan; Sleep tot slot het witte bolletje naar ‘Sterk’ op de balk.

Met deze instellingen worden zachte geluiden licht, matig of sterk geoptimaliseerd als je de AirPods draagt. Het is je persoonlijke voorkeur of je hier voor ‘Licht’, ‘Matig’ of ‘Sterk’ kiest. Door op ‘Speel voorbeeld af’ te tikken kun je testen hoe geluiden klinken met de toegankelijkheidsfunctie ingeschakeld. Merk je geen verschil? Dan is de geluidskwaliteit van je AirPods vermoedelijk in orde, want geluiden klinken dan hetzelfde.

Is dat niet het geval en klinken jouw AirPods juist slecht of gedempt? Ga dan een stap terug naar ‘Toegankelijkheid’ en kies onder ‘Accessoires’ voor ‘AirPods’. Selecteer daar je AirPods en scrol naar beneden. Bij AirPods met verslechterde of gedempte audio kan het helpen om het toonvolume te verhogen. Geluiden worden dan harder afgespeeld dan het standaardvolume. Pas daarbij wel op dat je de AirPods niet te hard zet, om gehoorschade te voorkomen.

Nieuwe AirPods kopen

Heb je alles al geprobeerd bij je AirPods, maar heeft het niet geholpen om de audiokwaliteit te verbeteren? Als je AirPods nog steeds slecht klinken is het tijd om te kijken naar nieuwe oortjes. Apple heeft dit jaar de AirPods 4 uitgebracht, die voor het eerst een functie van de Pro-modellen overnemen. De reguliere oortjes beschikken voor het eerst over actieve ruisonderdrukking, waarmee storende achtergrondgeluiden worden tegengehouden.

Wil je Apple's beste oortjes halen? Dan zijn de AirPods Pro 2 de juiste keuze. De oortjes hebben siliconen opzetstukjes, waardoor ze beter in je oren blijven zitten en meer omgevingsgeluid tegenhouden. Bij de AirPods Pro 2 krijg je geavanceerde functies als Gehoortest, Gehoorapparaat en Vermindering van hard geluid om je gehoor te beschermen.