Apple Reality vereist mogelijk AirPods Pro (en meer)

Er wordt steeds meer bekend over de eerste VR-headset van Apple. Apple Reality – zo de mogelijke naam – vereist mogelijk AirPods om te gebruiken. Wat weten we nog meer?

Apple Reality verschijnt dit jaar

We maakten de voorspelling al eerder: de eerste versie van Apple Reality, Apples eerste VR-bril, lijkt er dit jaar echt te komen. Er zijn nu weer een aantal nieuwe features van de bril uitgelekt. Wat weten we inmiddels van de VR-bril?

VR-bril vereist mogelijk AirPods

Volgens de laatste geruchten is het mogelijk vereist om AirPods te dragen als je de Apple Reality op hebt. De AirPods Pro 2 zijn voorzien van de snelle H2-chip, die een functie heeft waarmee die samenwerkt met de H2-chip in de VR-bril. Hierdoor krijg je het geluid van de VR-bril met weinig tot geen vertraging binnen, het grootste voordeel van de H2-chip.

Het besluit van Apple om AirPods te verplichten is gemaakt met het oog op privacy. De Apple Reality heeft wel eigen speakers, maar die kunnen in het openbaar gemakkelijk afgeluisterd worden. Door het dragen van AirPods wordt dit probleem verholpen. Het is daarom de verwachting dat alle nieuwe AirPods worden voorzien van de H2-chip.

Band van Apple Reality niet gemakkelijk te wisselen

De band waarmee de VR-bril vastzit is naar verwachting niet zomaar te wisselen. Bij de Apple Watch is het mogelijk om te wisselen van bandje, maar dit gaat niet zo makkelijk bij een VR-bril. De band bevat waarschijnlijk elektrische onderdelen of zelfs de batterij, belangrijke onderdelen voor de bril dus.

Dit betekent natuurlijk niet dat de band helemaal niet te vervangen is. De band zal vast in verschillende kleuren verschijnen, maar zal een stuk duurder zijn dan een bandje voor de Apple Watch. Door de belangrijke onderdelen in de band blijft het bovendien de vraag hoe gemakkelijk deze te vervangen is.

Ontzettend scherp beeld voor beide ogen

De bril krijgt een 4K micro-led-schermen voor beide ogen. Dit betekent dat je ontzettend scherp beeld hebt met de bril op, waardoor het voelt alsof je in de film, serie of game zit die je speelt op dat moment. En het grote voordeel van micro-led: de beeldkwaliteit verslechtert niet.

De bril moet daarnaast je ogen kunnen tracken, zodat de VR-bril directe feedback heeft van jouw reactie op bijvoorbeeld een game. Zo kunnen ontwikkelaars nog beter inspelen op het wegkijken tijdens een film of het schrikken bij een horrorgame. De Apple Reality draait waarschijnlijk op de M2-chip.

Apple Reality krijgt Apple Watch-kroontje

Ook over de besturing van Apple Reality wordt langzaam steeds meer duidelijk. De VR-bril krijgt dezelfde Digital Crown die we al kennen van de Apple Watch en AirPods Max, waarmee je de bril dus gemakkelijk kunt bedienen. Apple werkt daarnaast aan meerdere besturingsmanieren in de vorm van een controller, maar hier is nog niet veel over duidelijk.

De bril wordt voornamelijk gemaakt van materialen als aluminium en glas. Met deze materialen probeert Apple het gewicht van de bril laag te houden, zodat het draagcomfort wordt bevorderd en je de bril gemakkelijk meeneemt.

Zoveel gaat de Apple Reality kosten

Nu rest de grote vraag: hoeveel gaat de VR-bril kosten? Tot nu toe wordt de prijs van de Apple Reality geschat op 3000 dollar. Hiermee is het dus geen bril voor het grote publiek, maar richt Apple zich voornamelijk op bedrijven. Zo is het mogelijk om de bril in te zetten bij online meetings en andere online omgevingen.

Hoe de bril verder ingezet wordt blijft nog even afwachten, maar het is in ieder geval zeker dat de VR-bril steeds dichterbij komt. Wij zijn zeer benieuwd hoe de Apple Reality er uiteindelijk gaat zien!

