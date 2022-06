‘Toekomstige AirPods krijgen lossless audio via bluetooth’ – en dat is fijn

De nieuwe AirPods Max-firmware beschikt over een verbeterde bluetooth-codec en brengt draadloze, lossless audio weer een stapje dichterbij. Wat dit precies betekent en waarom het goed nieuws is, lees je hier.

AirPods Max met betere bluetooth-codec: dit betekent het

Apple heeft onlangs nieuwe firmware voor de AirPods Max vrijgegeven. Een ontwikkelaar ontdekte dat de AirPods een betere bluetooth krijgt met de update. Dat betekent dat er minder kwaliteitsverlies plaatsvindt tijdens het draadloos ontvangen van muziek. Ook zullen telefoongesprekken voortaan een stuk beter klinken. Tot slot is de nieuwe codec energiezuiniger, waardoor je langer achter elkaar naar muziek kunt luisteren.

De firmware-update is dus goed nieuws voor AirPods Max-gebruikers, maar ook voor toekomstige AirPods. Denk bijvoorbeeld aan de langverwachte AirPods Pro 2. Deze AirPods krijgen volgens meerdere geruchten een ‘lossless bluetooth-functie’. Dit wil zeggen dat er praktisch geen verschil meer is tussen de geluidskwaliteit van bekabelde audio en draadloze audio.

Als dit daadwerkelijk het geval is gaat de geluidskwaliteit van de volgende Pro-AirPods er enorm op vooruit en gaan ze waarschijnlijk ook nog eens veel langer mee. De huidige AirPods Pro hebben de zwakste accuduur van alle verkrijgbare Apple-oortjes. Dat komt vooral dankzij hun actieve ruisonderdrukking. Dit is een handige functie die helaas behoorlijk wat energie slurpt.

Meer over de volgende Pro-oortjes van Apple

De huidige AirPods Pro gaan alweer een paar jaar mee. De oortjes zijn al sinds 2019 op de markt en hebben sindsdien nog geen update gehad. De AirPods Pro bevallen erg goed, maar een betere geluidskwaliteit en accuduur zijn altijd welkom. Ook het design mag wat ons betreft wel een opfrisbeurt krijgen.

We weten al een aantal zaken over de volgende Pro-oordopjes van Apple. Ze krijgen naar verluidt net als de AirPods 3 een oorsensor, die bepaalt wanneer je de oortjes uitdoet. Deze sensor stopt de muziek als hij niet meer in de buurt is van je huid. De huidige AirPods Pro hebben een nabijheidssensor die je makkelijk kan foppen door een oortje bijvoorbeeld tegen je t-shirt te houden.

Nog een handige functie: de AirPods Pro 2 krijgen waarschijnlijk een speakertje in de oplaadcase. Ben jij je oortjes weer eens kwijt? Geen nood, speel vanaf een afstand het geluidje af en je hebt ze zo weer terug.

Als de AirPods straks Apple Lossless-audio via bluetooth krijgen, lees je dat natuurlijk meteen op iPhoned.