AirPods Max 2 komt er eindelijk aan: dit kun je ervan verwachten

Het is eindelijk bekend geworden wanneer de AirPods Max 2 verschijnt. We vertellen je wanneer en wat de nieuwe versie voor je in petto heeft.

AirPods Max 2 komt eraan

Je vraagt je misschien al jarenlang af wanneer de AirPods Max 2 eindelijk verschijnt. Apple heeft de hoofdtelefoon afgelopen herfst wel herzien en een USB-C-poort toegevoegd, maar verder is er niets veranderd. Hoewel de AirPods Max het duurst is, ontbreken er functies die wel beschikbaar zijn in zelfs de goedkoopste AirPods 4. Bovendien draait de hoofdtelefoon op de verouderde H1-chip.

AirPods may not see significant updates until 2026 (aligning with my earlier prediction that IR camera-equipped AirPods would enter mass production in 2026). A lighter version of the AirPods Max is expected to enter mass production in 2027.



AirPods可能要到2026年才會有顯著更新… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 18, 2025

Als we analist Ming-Chi Kuo mogen geloven, moet je nog steeds wel even wachten voordat Apple klaar is om de volgende generatie uit te brengen. Hij zei onlangs op X dat de volgende generatie AirPods Max pas in 2027 op de markt komt. Er is nog niet veel bekend over de AirPods Max 2, maar hij lost in elk geval wel gelijk het grootste probleem van de eerste versie op.

Lichter dan de voorganger

Kuo zegt dat de 2027 AirPods Max een nieuw ontwerp krijgt. Dit suggereert dat het een belangrijke update zal zijn en dus geen kleine herziening zoals het toevoegen van USB-C het afgelopen jaar.

Volgens Kuo krijgt de nieuwe AirPods Max 2 een lichter ontwerp. Dat is dan ook gelijk de oplossing voor een van de grootste klachten over de huidige AirPods Max. Het royale gebruik van aluminium zorgt er namelijk voor dat de hoofdtelefoon nogal zwaar op het hoofd drukt. Er zijn in elk geval genoeg gebruikers die het als oncomfortabel ervaren tijdens lange luistersessies.

De huidige AirPods Max weegt 386 gram en dat is relatief zwaar. De vergelijkbare Beats Studio Pro weegt slechts 260 gram en de Sony WH-1000XM5 weegt zelfs maar 250 gram. De Sennheiser Momentum 4 is met 293 gram wel iets zwaarder, maar nog altijd een flink stuk lichter dan de AirPods Max. Het zou dus fijn zijn als het Apple lukt om wat gewicht van de AirPods Max 2 af te schaven.