Hoe kindvriendelijk zijn games voor kinderen nou echt? Via advertenties krijgen kids meer te zien dan de leeftijdsclassificatie doet denken.

Hoe kinderen advertenties voor ouderen te zien krijgen

De meest opvallende nieuwe game van de afgelopen maanden is High Heels, een vrolijk spelletje waarin de speler op een parcours loopt en hakken verzamelt. Met elke hak wordt het personage in beeld langer om obstakels te kunnen ontwijken. De game is onder andere een hit op TikTok.

Tijdens het spelen vallen niet alleen de flinke glitterhakken op. De grootste verrassing komt van een advertentie, bestaande uit een zoekplaatje waarin de speler moet raden wie van de drie vrouwen in beeld een abortus aan het plannen is. Ik had de advertentie al weggetikt voordat ik doorhad wat er gebeurde.

High Heels staat op het moment van schrijven op de tweede plek in de App Store-hitlijst met gratis games en is geschikt bevonden voor spelers van vier jaar of ouder.





Braindom

De advertentie was voor de game Braindom, die voor spelers van twaalf jaar of ouder in de App Store staat. Op de eerste plek in de App Store staat opvolger Braindom 2, die voor vier jaar en ouder geschikt is bevonden. Ook in deze game moeten spelers raadsels oplossen. Zoals wie er op het scherm liegt, maar soms ook de vraag wie er een moord heeft gepleegd.

Zoals de hakken in High Heels zijn het in deze game niet de raadsels, maar de advertenties die de aandacht trekken. Na elk level moet de speler een schermvullende advertentie bekijken. Deze reclames blijken vol te zitten met beelden voor twaalf jaar en ouder, met onder andere seksuele toespelingen en body shaming.

Veel van deze reclames proberen de gebruiker gewoonweg te misleiden, met beelden waarin het lijkt alsof de geadverteerde game interessante puzzels heeft met schuifjes. De app blijkt vervolgens heel anders te zijn. Dan hebben de spelers de game al gedownload en hopen de makers natuurlijk dat ze toch blijven spelen.

Lichaamshaar

Een andere soort misleiding is schadelijker. Advertenties voor de populaire game Project Makeover richten zich met bijzonder akelige beelden op de onzekerheden van jonge meisjes. In de advertenties moet meestal een vrouw zich klaarmaken voor een date met een aantrekkelijke man. Er is alleen een groot probleem: ze heeft teveel lichaamsbeharing, ze zweet of ze stinkt.

Project Makeover als game zelf lijkt positiever ingesteld, maar de reclames hebben een opvallende focus op body shaming. Veel jonge meisjes krijgen deze beelden te zien.

“Dat normaliseert dit soort ‘problemen'”, vertelt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media tegen iPhoned. “Dat het normaal zou zijn om je zorgen te maken over lichaamshaar enzovoort.” Pardoen verdiept zich sinds 2002 in het mediagebruik van kinderen. Gamemaker Bubblegum Games heeft niet gereageerd op onze vragen hierover.







Vreemdgaan

Andere voorbeelden van reclames die je tegenkomt in Braindom 2 zijn een vrouw wiens kleren langzaam worden uitgegumd, een man onder een laken met een bobbel bij zijn kruis die suggestief naar een vrouw kijkt, en een man en een vrouw die betrapt worden onder de douche. Zijn die beelden geschikt voor vier jaar of ouder? Pardoen is daar duidelijk over: “Grote-mensenproblemen horen niet thuis in games voor kinderen.”

Omdat ouders het vaak niet zien, kunnen ze er ook niet veel tegen doen, stelt Pardoen. “Ze zitten niet in die games. Ook is het verschil tussen normale content en reclame vaak onduidelijk voor kinderen. Jonge kinderen begrijpen nog lang niet altijd wat reclame is, laat staan dat ze zich ertegen kunnen weren.”

Apple verwijst ons naar de regels in de App Store. Daarin staat dat advertenties in apps geschikt moeten zijn voor de leeftijdskeuring van de app. Populaire games zoals Braindom 2 en High Heels, en mogelijk andere apps, houden zich daar dus niet aan. Apple gaat de genoemde apps opnieuw bekijken.

Tips voor je kinderen

