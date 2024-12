Deze betaalbare tablet is het ideale sinterklaascadeau voor je kind

Een betaalbare tablet voor je kind als sinterklaascadeautje? Die hebben we al voor je gevonden: de Spoused Kindertablet!

Betaalbare tablet voor je kind

Is je kind nog niet oud genoeg voor een echte iPad maar wil je hem of haar wel al laten kennismaken met een touchscreen, dan koop je natuurlijk een kindertablet. We hebben al eerder een top 5 kindertablets samengesteld, maar deze betaalbare tablet van 10 inch wilden we je ook niet onthouden. Het gaat om de Spoused Kindertablet van slechts 109 euro!

De Spoused Kindertablet is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Er staan standaard al leerzame apps op geïnstalleerd, voor onder meer taal en rekenen. Je kunt er dus direct mee aan de slag! Ook bepaal je als ouder via de Kids Modus-app gemakkelijk welke apps je kind wel en niet mag openen. De Spoused Kindertablet wordt geleverd met een hoes die ervoor zorgt dat de tablet het met gemak overleeft wanneer je kind hem per ongeluk over de betegelde vloer laat stuiteren.

Specificaties Spoused Kindertablet

Deze betaalbare tablet voor je kind heeft een HD Super Amoled scherm van 10,1 inch met een resolutie van 1024 x 800 pixels. De kindertablet is zeker snel genoeg voor je kind, want hij draait op een Quad Core processor met 4 GB werkgeheugen. Daarbij is er 64 GB opslagruimte, die je met maximaal 32 GB kunt uitbreiden door middel van een SD-kaartje.

De tablet heeft ook een krachtige batterij van 6000 mAh, zodat je kind lang vooruit kan zonder dat je hoeft op te laden. Zo kun je tot 3,5 uur video’s streamen met de hoogste helderheid. Stel je een lagere helderheid in, dan gaat de tablet zeker 6 tot 8 uur mee op een volle lading. Er zit ook een handige standaard achterop, zodat je de tablet gemakkelijk kunt neerzetten. De Spoused Kindertablet is verkrijgbaar in blauw en roze.

We hebben van Bol.com vernomen dat de tablet erg populair is en om die reden regelmatig tijdelijk is uitverkocht. Sla dus snel je slag, dan weet je zeker dat je de Spoused Kindertablet nog op tijd in huis hebt!